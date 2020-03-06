إجراءات احترازية مشددة في السعودية لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

وظهر في الفيديو قيام بعض العمال فى المملكة بتنظيف الأراضي وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم.

وقد قامت السلطات السعودية بإخلاء المصلين من صحن الكعبة لإجراء التعقيمات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "إغلاق الحرمين الشريفين، بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا ".





ركزت الصحف الصادرة اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية على اغلاق الحرم المكي بشكل مؤقت من اجل اعمال التطهير وخوفا من ظهور كورونا بين المعتمرين وزوار الحرم من جميع الجنسيات وسط ما يثيره الفيروس المستجد من ذعر بجميع دول العالم، فضلا عن التركيز على عدد من الموضوعات الأخرى على مستوى الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.





تناولت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها تحت عنوان (ما بين الخوف والحذر) انتشار وباء كورونا وذكرت: أشاع مرض كورونا ذعرًا واسعًا في الأوساط الدولية مسجلًا صورة متطابقة لانتشار بعض الأوبئة التي تفشت من قبل، على رغم أن منظمة الصحة العالمية لم ترفع العلم الأبيض تجاه المرض الجديد واعتبرته في درجة لم ترقَ إلى مرحلة الوباء.