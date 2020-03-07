شاهد.. فيسبوك يحصل على إعادة تصميم واجهة القائمة

خلال الأسبوع الماضي، طرحت شركة فيسبوك "Facebook"، نسخة "أسرع وأصغر وأبسط" من تطبيق التراسل الفوري التابع لها ماسنجر "Facebook Messenger"، على نظام التشغيل التابع لآبل ""ios، والآن، تأتي عملاق التواصل الاجتماعى بتصميم جديد لشاشة القائمة على تطبيقها الرئيسي والتي تأتي كليا باللون الأزرق.





وخلال العام الماضي، تخلصت فيسبوك من الألوان الزاهية في تطبيقاتها الرئيسية وانتقلت إلى السمة البيضاء بالكامل، ولكن يبدو أن الشركة ستخلص من ذلك، وأول خطوة لها هي إعادة تصميم واجهة القائمة.





وقد لاحظ مستخدمي التطبيق على نظام التشغيل أندرويد، الآن وجود تغير جذري في شكل القائمة، وتم الاعتماد بشكل كامل على اللون الأزرق، إلى جانب إعادة ترتيب عناصر القائمة وعرضها كفقاعات في واجهة مكونة من عمودين.





ومن الواضح أنه لا يوجد فرق بين القائمة القديمة والقائمة الجديدة، حيث لا يزال بالإمكان الوصول إلى جميع أقسام وإعدادات وتفضيلات الخصوصية في فيسبوك، ومع ذلك من الصعب الآن تحليل هذه القائمة بسبب الفقاعات وترتيبها،





ويبدو أن هذا التحديث من جهة الخادم، وهو يصل بشكل تدريجي لجميع المستخدمين، ففي حالة عدم وصوله فمن المحتمل أن يظهر لك قريبا، وفي الوقت نفسه لا يزال خيار الوضع الداكن قيد التطوير والذى لم تعلن الشركة عن موعد محدد لطرحه.