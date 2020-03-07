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رياضة

الجهاز الفني لـ الأهلي يعاين أرضية استاد لوكاس موريبي

السبت 07/مارس/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص الجهاز الفني، للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على معاينة أرض الملعب فور وصوله إلى استاد لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي أدى مرانه الأخير أمس على نفس الملعب وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تنفيذ بعض الجمل الفنية في مران استمر ما يقرب من 45 دقيقة.

ويسعى الأهلي لحسم بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري الأبطال من مدينة بريتوريا في مواجهة اليوم بعد الفوز الذي حققه الفريق في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد.

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