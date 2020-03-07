3 مديرين لأداء عمل وكيل التعليم بسوهاج.. والتنظيم والإدارة: باطل

أصدر الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، قرارا قبل بلوغه سن المعاش في 5 مارس من الشهر الجاري بتكليف المديرين العموم بالمديرية بالقيام بعمل وكيل الوزارة لحين تعيين وكيل وزارة من الجهة الإدارية لتسيير الأعمال بعد بلوغه سن التقاعد.





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أدى قرار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى وجود حالة من التخبط داخل أروقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة نظرا لتضارب الاختصاصات، وعلقت مديرية التنظيم والإدارة علي قرار شلتوت ووصفته بأنه قرار باطل ويعتبر منعدما.

من جانبها تدرس محافظة سوهاج تداعيات القرار ويجري الإعداد لقرار سيصدر من المحافظ لفك الالتباس الذي حدث بقرار وكيل الوزارة السابق.

وجاء نص قرار وكيل الوزارة السابق: "نظرًا لقرب بلوغ مدير المديرية للسن القانوني للتقاعد في 5 مارس 2020، ونظرًا لوجود بعض الأعمال الإدارية الضرورية التي تستلزم اعتمادها من مدير المديرية ولصالح العمل والصالح العام، أولا يُكلف كل مدير عام من مديري العموم بديوان المديرية بالقيام بعمل مدير المديرية في نطاق اختصاصه الوظيفي، ثانيًا: بالنسبة للإدارات الغير تابعة لأحد مديري العموم يحق لها اعتماد أعمالها من أي من مديري العموم بصفته مدير مديرية، ثالثًا" يلغى هذا التكليف فور صدور تكليف من جهة الاختصاص بمن يشغل وظيفة مدير المديرية، رابعًا: يعمل بهذا التكليف من اليوم التالي ليوم خروج مديري المديرية على المعاش.

كما تضمن القرار أنه يقتصر التكليف بتسيير الأعمال دون اتخاذ قرارات مصيرية إلا بعد العرض على محافظ الإقليم، اللواء طارق الفقي.

من جانبه قال عيد الدسوقي، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج إنه طبقًا لمادة الحلول رقم 34 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لا يجوز إصدار مثل هذا الأمر الإداري، لأنه يعد تنازعًا في الاختصاصات، بمعنى أن كل مدير عام سوف يستقل بأعماله، خاصة أنه يوجد أكثر من رئيس أو مدير داخل الوحدة الواحدة.

وأضاف "الدسوقي" أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على العمل الإداري والخدمي، موضحًا أن مادة الحلول تنص على "أنه في حالة غياب المسئول الأول ينوب عنه من يساويه من ذات المستوى أو المستوى الذي يليه في كافة الاختصاصات ما عدا الأمور المالية.

وأشار مدير مديرية التنظيم والإدارة أنه طبقًا للعملية التنظيمية بالعمل يكلف أقدم مدير عام بتولي المنصب لحين شغله بالطرق القانونية، لافتًا أن هذا الأمر الإداري كان يجوز في حال تواجد المسئول بالخدمة أو في إجازة قبل خروجه على المعاش.

جدير بالذكر أنه يوجد بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ثلاثة مديري عموم هم كل من عطا الميموني مدير عام التعليم العام، محمود عجمي مدير عام التعليم الفني، ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية.