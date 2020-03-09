للمقبلين على الشراء.. مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla و ميتسوبيشي لانسر mitsubishi lancer .. صور

يقع المشتري في حيرة من أمره للاختيار بين موديلات السيارات لأن الأمر ليس فقط يتعلق بامتلاك سيارة، بل يتعلق بمصاريف تشغيل وأسعار قطع الغيار وتوافر الفنيين لإصلاحها في هذا السياق نستعرض مقارنة بين أشهر موديلات في السوق المصرية حاليا، وهم









تأتي ميتسوبيشي لانسر mitsubishi lancer بمحرك تقليدي 1600 cc بعدد 4 سلنتر انجكشن 105 حصان اوروبي جر امامي متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات مانيوال أو أوتوماتيك 5 سرعات cvt و تتوافر أيضا بخيار آخر للمحرك أصغر و اقتصادي و هو 1300 ولكن ليس بنظام الحقن الإلكتروني إنما يعمل بنظام الكاربيراتير ينتج قوة 88 حصان باستهلاك مثالي للوقود 6.5 لتر لكل 100 كم و خران وقود 55 لتر وو تتسارع من 0 الي 100 كم في الساعة خلال 13 ثانية .









يبلغ طولها 4.5 متر و 1.75 متر عرض مزودة بكنبة قابلة للطي لزيادة سعة التخزين الخلفية و مزودة بباور ستريتنج و جنوط سبور و اسبويلر و إريال جانبي و كاسيت و تكييف و مرايات كهربائية .













جائت أيضا تويوتا كورولا toyota corolla هي الأخري بمحرك 1600 cc بعدد 4 سلندرات انجكشن بقوة 107 حصان جر أمامي متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات أو مانيوال 5 سرعات بها خزان وقود 55 لتر و تستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كم و اقصي سرعة لها 195 كم في الساعة وو تتسارع من 0 الي 100 كم في الساعة خلال 10 ثواني هي الأخري بمحرك 1600 cc بعدد 4 سلندرات انجكشن بقوة 107 حصان جر أمامي متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات أو مانيوال 5 سرعات بها خزان وقود 55 لتر و تستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كم و اقصي سرعة لها 195 كم في الساعة وو تتسارع من 0 الي 100 كم في الساعة خلال 10 ثواني





طولها 4.5 متر و عرضها 1.7 سعة الشنطة الخلفية 450 لتر بها تكييف و مرايات كهرباء و اسبويلر و زجاج كهرباء و بعض الفئات بها فتحة سقف و جنوط سبور