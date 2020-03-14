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فن

كورونا يهدد صناعة السينما.. غموض حول مصير مهرجان كان ونتفليكس توقف بعض أعمالها

السبت 14/مارس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
تتوالى التأثيرات السلبية التى أحدثها فيروس كورونا على الساحة الفنية عالميا، فقد أعلنت شبكة Netflix عن وقف عدد من الأعمال التى كانت تنوى عرضها خلال الفترة المقبلة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد

وجاءت قائمة المسلسلات التي أوقفت تصويرها شبكة نتفليكس، "مسلسل Lucifer، ومسلسل The Flash، بالإضافة إلى مسلسل  Young Sheldon، ومسلسل Super girl، ومسلسل Batwoman. 

شبكة نتفليكس كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن توسع انتاجاتها الأصلية بمسلسل سويدي قادم بعنوان Love & Anarchy وهو مسلسل كوميدي سوف يكون من إنتاج صناع مسلسل Quicksand.

وينتظر أغلب السينمائيين حول العالم، مصير مهرجان كان السينمائي الدولي بعد تفشى فيروس كورونا المستجد وتسببه فى إلغاء عدد كبير من الفعاليات الفنية والرياضية.

وصرح رئيس مهرجان كان السينمائي بيير ليسكور، أنه سوف يتخذ قراره بشأن المهرجان مع منتصف الشهر المقبل، وقال: "ما زلنا متفائلين على أمل أن يقل الوباء في نهاية مارس وأن نتنفس بشكل أفضل قليلا في أبريل".

ونقل عدد كبير من المواقع العالمية تصريحاته ومنها موقع hollywoodreporter: "لكننا لسنا غافلين.. إذا لم يتحسن الوضع، فسنلغي الدورة المقبلة".

وأعلن مهرجان برلين للفيلم العربى تأجيل دورته الحادية عشر والتى كان مقررا لها أن تقام شهر ابريل المقبل، كما أصدرت إدارة مهرجان قابس سينما فن التونسى بيانا صحفيا مقتضبا عن تأجيل فعاليات دورة 2020 بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.

وجاء فى البيان: "التزاما بما يحتمه السياق العام في البلاد وحرصا منا على سلامة جمهورنا وضيوفنا، يتوجه فريق قابس سينما فن إلى تحويل الدورة الثانية المبرمجة من 3 إلى 11 أبريل 2020 إلى مهرجان رقمي، حيث نعمل على استكمال الاستعدادات التقنية واللوجستية اللازمة لتأمين عروض ومسابقات الأفلام والفنون البصرية على المحامل الرقمية". 

وأضاف البيان: "سيتم برمجة بقية نشاطات المهرجان من ندوات وتدريبات وعروض فنية خلال الأشهر الموالية للبرمجة الرقمية، في توجه لتحويل  مشروع قابس سينما فن إلى نشاط يمتد على كامل السنة وهو الهدف الذي يصبو إليه المهرجان منذ تأسيسه".    

يذكر أن المهرجان الدولى للسينما التسجيلية بباريس تم إلغاؤه قبل ساعات، مع إلغاء وتأجيل عدد كبير من الفعاليات الفنية فى مصر والعالم، ولم يتم تحديد مواعيد بديلة لها مع استمرار القلق من انتشار فيروس كورونا القاتل.
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