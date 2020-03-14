كورونا يهدد صناعة السينما.. غموض حول مصير مهرجان كان ونتفليكس توقف بعض أعمالها

وينتظر أغلب السينمائيين حول العالم، مصير مهرجان كان السينمائي الدولي بعد تفشى فيروس كورونا المستجد وتسببه فى إلغاء عدد كبير من الفعاليات الفنية والرياضية.





وصرح رئيس مهرجان كان السينمائي بيير ليسكور، أنه سوف يتخذ قراره بشأن المهرجان مع منتصف الشهر المقبل، وقال: "ما زلنا متفائلين على أمل أن يقل الوباء في نهاية مارس وأن نتنفس بشكل أفضل قليلا في أبريل".





ونقل عدد كبير من المواقع العالمية تصريحاته ومنها موقع hollywoodreporter: "لكننا لسنا غافلين.. إذا لم يتحسن الوضع، فسنلغي الدورة المقبلة".



