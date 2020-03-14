بعد تعليقها .. التعليم العالي توضح كيفية الدراسة من المنزل

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من ضمن الإجراءات المتخذة حاليا تفعيل وسائل التعليم الإلكترونية في شرح بعض المقررات وبعض الدروس للطلاب في التخصصات العلمية المختلفة وكيفية الاستعانة بطرق التعليم الالكترونية وتكنولوجيا الاتصال في بعض المقررات الدراسية للطلاب بحيث يكون التعليم الإلكتروني هو البديل خلال الأسبوعين القادمين.





وخاطب المجلس الأعلي للجامعات، أمس رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، وكأن على رأسها و ضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة، و تفعيل دور إدارة الأزمات.









أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.



