بعد تعليقها .. التعليم العالي توضح كيفية الدراسة من المنزل

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من ضمن الإجراءات المتخذة حاليا تفعيل وسائل التعليم الإلكترونية في شرح بعض المقررات وبعض الدروس للطلاب في التخصصات العلمية المختلفة وكيفية الاستعانة بطرق التعليم الالكترونية وتكنولوجيا الاتصال في بعض المقررات الدراسية للطلاب بحيث يكون التعليم الإلكتروني هو البديل خلال الأسبوعين القادمين.
وخاطب المجلس الأعلي للجامعات، أمس رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، وكأن على رأسها وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة، وتفعيل دور إدارة الأزمات.