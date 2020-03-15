بعد نفاد الكميات في ثوان .. هواوى تفتح باب الحجز مجددا لهاتف Mate Xs القابل للطي

أعلنت شركة هواوي عملاق الهواتف الصينية فتح باب الحجز مرة أخرى لهاتفها الجديد القابل للطي HUAWEI Mate Xs بعد نفاد الحجز للدفعة الأولى في ثوان، من الأسواق العالمية.
وذكرت صحيفة Gulf News الإماراتية أن شركة هواوى أعلنت عن فتح باب طلبات الحجز المسبق لشراء هاتف HUAWEI Mate Xs القابل للطى، في دولة الإمارات ابتداء من اليوم، 15 مارس.
ووفقا لموقع GSM Arena فإن هاتف Huawei Mate Xs يأتى بمعالج من نوع Kirin 990، ومزود بتكنولوجيا شبكة 5G، ويتميز هاتف Huawei Mate Xs الجديد بتصميم أفضل من نظيره السابق هاتف Mate X، الذى أطلقته الشركة العام الماضى.
وشاشة هاتف Huawei Mate Xs من نوع OLED وبحجم حوالى 8 بوصة، والكاميرا الأساسية 40 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/1.8 ، بالإضافة إلى كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4، و كاميرا 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2.
وبطارية هاتف Huawei Mate Xs تأتى ب 4.500 مللى أمبير، بالإضافة إلى الشحن السريع الذى يصل إلى 55 وات ، بالإضافة إلى شاحن، ومساحة التخزين ب 512 جيجا بايت، أما ذاكرة الوصول العشوائى بسعة مع 8 جيجا بايت رام.
ويأتى هاتف Huawei Mate Xs مزودا بمنصة هواوي للخدمات HMS ومتجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery حيث أن هاتف Huawei Mate Xs لا يتمتع بخدمات وتطبيقات جوجل.