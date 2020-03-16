4 تطبيقات تخترق بياناتك وتجعلك في خطر.. تعرف عليها

يعتقد الكثيرون أنه عند قيامهم بتنزيل تطبيقات أو برامج VPN للحماية فإن معلوماتهم الشخصية وبياناتهم في أمان، وإنه لن يستطيع أحد العثور عليها مهما كان، وتعتبر تطبيقات الحماية هى بمباثة فخ كبير للمستخدمين.





وذكر موقع التقنية العربية أن هناك 4 تطبيقات إذا تم استخدامها فإن هذه التطبيقات بمثابة قنبلة موقوتة في هواتف مستخدميها وهذه التطبيقات هى :





1- تطبيق Adblock Focus متاح لنظامي أندرويد وأيفون.





2- تطبيق Free and Unlimited VPN متاح لنظام أندرويد.





3- تطبيق Luna VPN متاح لنظامي أندرويد وأيفون.





4- تطبيق Mobile Data متاح لنظام أندرويد.





وتقوم هذه التطبيقات بطلب الموافقة من المستخدمين على الدخول للصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية وغيرها، وعندما يقوم المستخدمون بالسماح لها تستطيع هذه التطبيقات التوغل إلى كل بيانات ومعلومات المستخدمين.





ويتم اختراق عددا كبيرا من المستخدمين بسبب عدم معرفتهم نتائج الموافقة على السماح لهذه التطبيقات بالدخول على بيانتهم، كما يقومون بتحميل التطبيقات على هواتفهم القديمة أو بدون الحصول على تحديثات الهاتف اللازمة.





وكانت شركة أبل قد قامت بحذف تطبيق Adblock Focus من متجرها، بينما قامت جوجل بحذف تطبيق Mobile Data وقد صرحت الشركتان عن بدء التحقيق بشأن باقي التطبيقات ، كما ذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن عددا من التطبيقات الموجودة على Play Store، والتى يقوم العديد من المستخدمين بتحميلها بشكل كبير، تقوم بتعريض المستخدمين وبياناتهم للخطر من أخطرها تطبيق SuperVPN Free VPN Client.



