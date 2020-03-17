اليوم .. التضامن تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2020

تعقد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى صباح اليوم بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى مؤتمرا صحفيا لاعلان اسماء الامهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية وعددهم 32 ام فائزة وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 762 ام للاشتراك بمسابقة الامهات المثاليات على مستوى المحافظات انطبقت الشروط على 404 ام .





هذا ومن المقرر ان يتم غدا اعلان اسماء الامهات الثلاث الاوائل على مستوى الجمهورية والام المثالية لكل محافظة كذلك اسم الام من ذوى الاحتياجات الخاصة وام لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة وام بديلة وام شهيد شرطة وام شهيد قوات مسلحة .





وأوضحت القباج أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، و مدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات ، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصًا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.





ذكرت القباج أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020 ، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة ، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود ( البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء ، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية ، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا ً