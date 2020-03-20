هيلتون طابا.. قصة فندق أشعل مفاوضات رد المدينة المصرية

احتفل مصر والمصريون، أمس الخميس، بالذكرى الـ31 لتحرير طابا من قبضة إسرائيل، 19 مارس 1989، حيث شهد ذلك اليوم رفع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك علم مصر فوق أرض طابا، معلنا نداء السلام، ليصبح عيدا نحتفي به كل عام.





هيلتون طابا، كان أحد الدوافع الرئيسية لتمسك إسرائيل بأرض طابا والمماطلة في تسليمها لمصر، حيث بناه الإسرائيليون عام 1967، ليبصح من أبرز معالم المدينة ومن أشهر الفنادق الموجودة بها والبالغ عددها 10 فنادق.





شكل هيلتون طابا، حجر عثرة في المفاوضات بين إسرائيل ومصر حول الحدود النهائية بين البلدين، فبعد أشهر من التفاوض وقرار الأمم المتحدة بمنح مصر قطاع الأرض الصغير، تم بيع الفندق أخيرًا إلى مصر، حيث كان الفندق جزءًا من علامة هيلتون التجارية لمدة 30 عامًا تقريبًا من عام 1990 حتى عام 2017 ، عندما تم تجديده وإعادة افتتاحه كفندق طابا وقرية نيلسون من قبل Deutsche Hospitality .





بينما كانت سيناء تحت السيطرة الإسرائيلية، تم اعتباره على الفور أحد الفنادق الرائدة في إسرائيل وثبت لاحقًا أنه مشكلة في المحادثات التي تلت ذلك بين البلدين، بعد توقيع اتفاقيات السلام في عام 1979 بين الدولتين، حيث أثار تحديد وضع الفندق والقرية جدلا في المفاوضات المستقبلية.





في عام 1986، قضت لجنة دولية بإعادة الأرض إلى مصر، ولكن سيكون للإسرائيليين حرية زيارة القطاع الصغير دون دفع ضريبة (حتى يومنا هذا ، لا يدفع السياح ضريبة عند السفر بين إيلات والفندق)، وفي يناير 1989 تم تسليم الفندق والقرية المجاورة إلى مصر.





لم تمح بقايا ماضي الفندق، حيث لا تزال بارزة داخل الفندق، ففي الطابق السفلي، هناك 8.5 م (28 قدم) الجدار، صنع في 1980-1981 مع نقش العبرية من قبل نحات القدس، دانيال كافري، وكان مسماه عبريا لكنه أصبح هيلتون طابا في عام 1990.





كان الفندوق والقرية يحظيان بشعبية كبيرة لدى السياح الإسرائيليين حتى استهدفها الإرهابيون في تفجيرات سيناء 2004، ما أدى إلى وفاة 34 شخصا وجرح المئات في الهجوم. منذ ذلك الحين ، خضع الفندق لتجديدات كبيرة وشهد انخفاضًا حادًا في عدد السياح الإسرائيليين.





أنكرت Hilton Hotels International مسؤوليتها عن ضحايا الهجوم الإرهابي لأسبابها ورفضت تعويض ضيوفها، حيث سعى بعض الضحايا إلى الحصول على تعويض من خلال الطعن القانونية في ميامي ونيويورك، ولكن تم رفض الدعاوى القضائية في النهاية بسبب عدم عقد اجتماعات، بعد ذلك قضت محكمة إسرائيلية أنه لا يحق للضحايا الحصول على تعويض من شركة هيلتون.





في عام 2017، تم شراء الفندق من قِبل دويتشه هوسبيتاليتي، وتم تجديده وإعادة افتتاحه كـ هيلتون طابا وقرية نيلسون والمشغل هو Steigenberger للفنادق والمنتجعات.