نجم دفاع ليفربول مطلوب في 3 أندية أوروبية

استحوذ " ديان لوفرين"، نجم ليفربول، على اهتمام العديد من الأندية التي ستتصارع على ضمه في الميركاتو المقبل.





وتدخل أندية شمال لندن أرسنال وتوتنهام هوتسبير في صراع مع لاتسيو على خدمات مدافع ليفربول ديان لوفرين في الميركاتو المقبل، وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية".





ويطلب ليفربول 20 مليون يورو للتخلي عن المدافع الكرواتي، لكن سعره سينخفض بشكل كبير في ظل رفضه تجديد عقده الذي ينتهي عام 2021.





وتواجه الأندية المتنافسة على ضم لوفرين مشكلة أخرى تتمثل في راتب اللاعب والبالغ 5 ملايين يورو.





يذكر أن لوفرين تراجعت قيمته مع ليفربول بشكل كبير هذا الموسم، بسبب تراجع المستوى والإصابات، وتواجد الإنجليزي الشاب جو جوميز في التشكيل الأساسي للمدرب يورجن كلوب.



