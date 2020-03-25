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تكنولوجيا

لقضاء وقت رائع فى منزلك.. أفضل 20 تطبيقا ولعبة لـ أندرويد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:29 ص
لقضاء وقت أفضل فى
لقضاء وقت أفضل فى منزلك.. أفضل 20 تطبيق ولعبة لـ أندرويد
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كريم جمال
مع مكوث معظم الأشخاص فى منازلهم حول العالم الآن للحد من انتشار فيروس كورونا، بدأ البعض فى الشعور بالملل؛ لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى، قائمة بأفضل التطبيقات والألعاب المختلفة لهاتفك الأندرويد، والتى ستجعل تجربة استخدامك له مختلفة تمامًا عن الماضى.

وفيما يلى نستعرض القائمة:

- التطبيقات
2- Hulu
6- TikTok
7- Ablo 


- الألعاب

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