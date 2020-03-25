لقضاء وقت رائع فى منزلك.. أفضل 20 تطبيقا ولعبة لـ أندرويد

مع مكوث معظم الأشخاص فى منازلهم حول العالم الآن للحد من انتشار فيروس كورونا، بدأ البعض فى الشعور بالملل؛ لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى، قائمة بأفضل التطبيقات والألعاب المختلفة لهاتفك الأندرويد، والتى ستجعل تجربة استخدامك له مختلفة تمامًا عن الماضى.
وفيما يلى نستعرض القائمة:
- التطبيقات
1- Netflix
2- Hulu
4- Crunchyroll
5- Spotify
6- TikTok
7- Ablo
9- Kitchen
10- Sleep as Android
- الألعاب
1- Call of Duty
3- Afterpulse
5- Lords Mobile
6- Asphalt 9
7- PUBG MOBILE
8- Payback 2
9- Bob's World
10- Score! Hero