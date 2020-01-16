يجب حذفها فورا.. 17 تطبيقا لهواتف أندرويد تستنزف البطارية

اكتشف باحثو شركة الأمن السيبراني Bitdefender، قائمة تضم 17 تطبيقًا على متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي Google Play، تعمل على عرض الإعلانات بشكل عشوائي على هاتف المستخدم، حتى عند إغلاق التطبيقات، وفقا لما ذكره موقع "gadgets 360" التقني.



وتتضمن هذه التطبيقات الدعائية من بينها قارئ الباركود ولعبة سباق سيارات وتطبيق للطقس والعديد من تطبيقات الخلفيات، مثل Car Racing 2019 و Screen Stream Mirroring و Transfer Data Smart و Period Tracker - Cycle Ovulation Women's و Barcode Scanner والمزيد.



ووفقا لتقرير شركة Bitdefender، فقد جرى تنزيل الـ17 تطبيقًا أكثر من 550 ألف مرة، وقالت جوجل: "إنها على دراية بالتطبيقات المعنية وإنها بصدد إزالتها من متجرها"، وقد تم تصميم العديد من التطبيقات أيضا لإزالة أيقوناتها من الهاتف بمجرد بدء بث الإعلانات، مما يجعل تعقب المصدر أكثر صعوبة.



وبالرغم من أن مطورو هذه التطبيقات مختلفين، إلا أنها لها نفس التأثيرات الضارة على هاتف المستخدمين، حيث جرى تصميمها لتعمل بشكل طبيعي لعدة ساعات وذلك لتجنب اكتشافها، ثم بعد مرور 48 ساعة تبدأ في تقسيم ملفاتها الأساسية إلى أدلة متعددة للتهرب من أدوات اكتشاف البرامج الضارة، كما أنها تتوقف عن عرض الإعلانات لمدة أربع ساعات بعد تثبيت التطبيق.



وبعد ذلك، تبدأ هذه التطبيقات في تنزيل الإعلانات المنبثقة أو بثها باستخدام بيانات الهاتف، مما يؤدي لأستنزاف عمر البطارية، وليس بالضرورة أن تكون هذه التطبيقات مفتوحة حتى تظهر الإعلانات المنبثقة، ويتم برمجتها لتظهر في أوقات عشوائية حتى يصعب على المستخدمين متي يتم ظهورها على الشاشة.



وقد ترك المستخدمون المتأثرون بضرر هذه التطبيقات الخبيثة، العديد من المراجعات مع تحذيرات تعبر عن الصدمة من أن التطبيقات تجاوزت أدوات الكشف عن البرامج الضارة من جوجل، وكتب أحد المستخدمين: "يعرض التطبيق إعلانات بوضع ملء الشاشة،لا تثبته أبدًا"، بينما كتب مستخدم آخر: "تطبيق went أصبح غير مرئي من القائمة ويستنزف البطارية إلى جانب عرض الإعلانات الغير مرغوب فيها ضمن التطبيقات الأخرى".



وتشمل قائمة التطبيقات:

1. Car Racing 2019.

2. (4K Wallpaper (Background 4K Full HD.

3. Backgrounds 4K HD.

4. QR Code Reader & Barcode Scanner Pro.

5. File Manager Pro — Manager SD Card/Explorer.

6. VMOWO City: Speed Racing 3D.

7. Barcode Scanner.

8. Screen Stream Mirroring.

9. QR Code — Scan & Read a Barcode.

10. Period Tracker — Cycle Ovulation Women's.

11. QR & Barcode Scan Reader.

12. Wallpapers 4K, Backgrounds HD.

13. Transfer Data Smart.

14. Explorer File Manager.

15. Today Weather Radar.

16. Mobnet.io: Big Fish Frenzy.

17. Clock LED.