وأخيرا.. إنستجرام يطلق هذه الميزة على الويب.. تفاصيل

أطلق موقع مشاركة وتعديل الصور إنستجرام "Instagram"، دعم ميزة الرسائل الخاصة DMs عبر متصفح الويب، بعد عام من انتظارها من مستخدمي الخدمة الذين يرسلون الكثير من الرسائل، ولكن يصعب عليهم الأمر عن طريق الحواسبات اللوحية.





ووفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، أن اختبار ميزة "الرسائل الخاصة" على الويب كان قد رصدت قبل نحو سنة، فقد قالت الشركة: "إن الميزة الآن لا تزال تجريبية، وهي متاحة لنسبة صغيرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم".





وقالت الخدمة المملوكة لشركة "فيسبوك": "إنه عند إطلاق الميزة للجميع سيكون المستخدمون قادرين على رؤية متى أتتهم الرسائل الجديدة، وعرض كامل البريد الوارد، وبدء دردشة جديدة، سواء فردية أو جماعية، وإرسال الصور فقط، والنقر المزدوج للإعجاب، ومشاركة المنشورات عن طريق الرسائل".





ونشر الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام آدم موسري "Adam Mosseri"، تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع تويتر قال فيها: "إنه يأمل في إطلاق الميزة لجميع المستخدمين قريبا بعد نجاح مرحلة الاختبار".





وبإتاحة ميزة التراسل Direct على الويب، فإنه سيكون بإمكان مستخدمي إنستجرام التراسل بين بعضهم على الحواسب الشخصية العاملة بنظامي ويندوز وماك أو إس، إضافة إلى متصفحات الويب على الأجهزة المحمولة.





وعلى عكس فيسبوك، فإن إنستجرام التي بدأت كتطبيق على الأجهزة المحمولة فقط، تسير ببطء في إتاحة ما توفره من خدمات على الويب، بما في ذلك الرسائل، إذ لا يزال إلى الآن من غير الممكن لمستخدمي الخدمة رفع أي صور أو قصص من الويب.



