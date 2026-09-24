أستاذ علوم سياسية: تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز موجهة للأمريكيين والأوروبيين

قال الدكتور جمال سلامة علي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز تستهدف فئتين رئيسيتين، هما المواطنين الأمريكيين والشركاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الأوروبية امتنع بالفعل عن المرور عبر المضيق.

وأوضح الدكتور جمال سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب وإدارته يؤكدان بشكل يومي أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة، في الوقت الذي تقول فيه الخارجية الإيرانية إن المرور عبر المضيق يخضع لشروط تحددها طهران.

تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في ظل استمرار الجدل حول حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، موضحًا أن هناك اختلافًا بين الموقف الأمريكي والموقف الإيراني بشأن طبيعة المرور عبر المضيق.

وبحسب الدكتور جمال سلامة، فإن الإدارة الأمريكية تؤكد أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة، بينما تشير الخارجية الإيرانية إلى أن المرور يخضع لشروط تحددها طهران.

الألغام تهدد حركة الملاحة

وتطرق الدكتور جمال سلامة إلى مسألة الألغام، مشيرًا إلى أن وجودها يمثل تهديدًا لسلامة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يثير مخاوف شركات الشحن والتأمين العالمية.

وأوضح أن هذه المخاوف تأتي في ظل الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين نتيجة الحروب والصراعات، وهو ما يجعل سلامة حركة السفن والناقلات عبر المضيق محل اهتمام بالنسبة لشركات الشحن والتأمين.

ترامب يتحدث عن مرور ملايين براميل النفط

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن نجاحه في تمرير ملايين براميل النفط عبر مضيق هرمز، موضحًا أن ذلك تم من خلال الممر الجنوبي المقابل للسواحل العُمانية.

وأشار إلى أن الحديث عن حركة النفط عبر المضيق يأتي في إطار التصريحات الأمريكية بشأن استمرار الملاحة وعدم توقف حركة مرور الناقلات.

هل يحق لإيران فرض رسوم على المرور؟

وفيما يتعلق بإمكانية فرض رسوم على حركة المرور عبر المضيق، قال الدكتور جمال سلامة إنه ليس من حق إيران فرض رسوم على المرور في وقت الحرب، مضيفًا أن ظروف الحروب تفرض واقعًا مختلفًا فيما يتعلق بتطبيق قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن التعامل مع الممرات المائية خلال فترات الصراعات العسكرية يختلف عن الظروف الطبيعية التي تسود في أوقات السلم، وفقًا لما طرحه خلال حديثه بالبرنامج.

أستاذ علوم سياسية يستشهد بحرب 1973

واستشهد الدكتور جمال سلامة بما حدث خلال حرب عام 1973، مشيرًا إلى أن مصر أغلقت مضيق باب المندب خلال الحرب.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن ظروف الصراعات العسكرية تجعل التعامل مع قواعد القانون الدولي مختلفًا عن أوقات السلم، مستشهدًا بما جرى خلال حرب 1973 في إطار حديثه عن طبيعة التعامل مع الممرات المائية أثناء النزاعات.