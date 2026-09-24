قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس تيار الحكمة العراقي: نحرص على التشاور مع الرئيس السيسي لخفض التصعيد
الرئيس السيسي يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي ويؤكد حرص مصر على أمن واستقرار العراق
الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تداعيات التصعيد الإقليمي على مصر والعراق
حياته في خطر .. آخر تطورات الحالة الصحية لنجل سفير الاحتلال في أمريكا المُصاب بحادث دهس
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل قيمة الإيجار بعد الدعم حسب دخل الأسرة والمبلغ الذي يدفعه المواطن
الرئيس السيسي: الحلول السلمية السبيل لمواجهة أزمات المنطقة واحتواء التصعيد
أمين البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر سفراء للعلم والاعتدال حول العالم
كرنك ولغات وبالمصري.. إطلاق تطبيقات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي
الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. الحلول السلمية أولًا
مستشار خامنئي: المرحلة التالية من الحرب قد تصل إلى المحيط الهندي
محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية
لا تُسلّم بطاقة ATM للغرباء وحافظ على رقمك السري .. تحذيرات للمواطنين من البنك المركزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز موجهة للأمريكيين والأوروبيين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الدكتور جمال سلامة علي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز تستهدف فئتين رئيسيتين، هما المواطنين الأمريكيين والشركاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الأوروبية امتنع بالفعل عن المرور عبر المضيق.

وأوضح الدكتور جمال سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب وإدارته يؤكدان بشكل يومي أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة، في الوقت الذي تقول فيه الخارجية الإيرانية إن المرور عبر المضيق يخضع لشروط تحددها طهران.

تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في ظل استمرار الجدل حول حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، موضحًا أن هناك اختلافًا بين الموقف الأمريكي والموقف الإيراني بشأن طبيعة المرور عبر المضيق.

وبحسب الدكتور جمال سلامة، فإن الإدارة الأمريكية تؤكد أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة، بينما تشير الخارجية الإيرانية إلى أن المرور يخضع لشروط تحددها طهران.

الألغام تهدد حركة الملاحة

وتطرق الدكتور جمال سلامة إلى مسألة الألغام، مشيرًا إلى أن وجودها يمثل تهديدًا لسلامة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يثير مخاوف شركات الشحن والتأمين العالمية.

وأوضح أن هذه المخاوف تأتي في ظل الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين نتيجة الحروب والصراعات، وهو ما يجعل سلامة حركة السفن والناقلات عبر المضيق محل اهتمام بالنسبة لشركات الشحن والتأمين.

ترامب يتحدث عن مرور ملايين براميل النفط

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن نجاحه في تمرير ملايين براميل النفط عبر مضيق هرمز، موضحًا أن ذلك تم من خلال الممر الجنوبي المقابل للسواحل العُمانية.

وأشار إلى أن الحديث عن حركة النفط عبر المضيق يأتي في إطار التصريحات الأمريكية بشأن استمرار الملاحة وعدم توقف حركة مرور الناقلات.

هل يحق لإيران فرض رسوم على المرور؟

وفيما يتعلق بإمكانية فرض رسوم على حركة المرور عبر المضيق، قال الدكتور جمال سلامة إنه ليس من حق إيران فرض رسوم على المرور في وقت الحرب، مضيفًا أن ظروف الحروب تفرض واقعًا مختلفًا فيما يتعلق بتطبيق قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن التعامل مع الممرات المائية خلال فترات الصراعات العسكرية يختلف عن الظروف الطبيعية التي تسود في أوقات السلم، وفقًا لما طرحه خلال حديثه بالبرنامج.

أستاذ علوم سياسية يستشهد بحرب 1973

واستشهد الدكتور جمال سلامة بما حدث خلال حرب عام 1973، مشيرًا إلى أن مصر أغلقت مضيق باب المندب خلال الحرب.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن ظروف الصراعات العسكرية تجعل التعامل مع قواعد القانون الدولي مختلفًا عن أوقات السلم، مستشهدًا بما جرى خلال حرب 1973 في إطار حديثه عن طبيعة التعامل مع الممرات المائية أثناء النزاعات.

مضيق هرمز العلوم السياسية الرئيس الأمريكي دونالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

عمرو زهران

إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة

البنزين

هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة

ترشيحاتنا

اليد

اليوم.. انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد

التجديف المصري

التجديف المصري يعزز التعاون مع هولندا ويكرم بطلة العالم ملك غانم

دلتا يونايتد

دلتا يونايتد يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بدوري المحترفين

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

علي غزلان

‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد