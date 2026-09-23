أمن الخليج ومضيق هرمز على طاولة التسوية.. طارق العكاري يكشف رسالة الدول الإسلامية لإيران

قال العقيد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن اجتماع الدول الإسلامية حمل رسالة واضحة إلى إيران بشأن أي تسوية محتملة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن أمن الخليج ومضيق هرمز وتأمين مصادر الطاقة وممراتها يجب أن تكون ضمن الملفات الأساسية لأي اتفاق.

المصالح المرتبطة بأمن واستقرار دول المنطقة

وأوضح العكاري، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن المصالح المرتبطة بأمن واستقرار دول المنطقة تمثل عنصرًا مهمًا في أي ترتيبات أو تفاهمات مستقبلية، خاصة في ظل التداعيات الإقليمية للأزمة الحالية.

وأشار المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة في الضغوط والتحركات تجاه إيران، بالتزامن مع استمرار المساعي الرامية إلى الوصول لتسوية تراعي أمن دول الخليج ومضيق هرمز وحركة ممرات الطاقة.

أمن الطاقة والممرات البحرية

وأضاف أن طبيعة التطورات الإقليمية تجعل ملف أمن الطاقة والممرات البحرية حاضرًا بقوة في أي نقاش يتعلق بمستقبل الأزمة، موضحًا أن الوصول إلى تسوية لا يرتبط فقط بمواقف أطراف الأزمة، وإنما كذلك بمصالح الدول الإقليمية وتأثير تداعيات الصراع عليها.

وأكد العكاري أن أي ترتيبات مقبلة ستحتاج إلى مراعاة مجموعة من الملفات المتشابكة، وفي مقدمتها أمن المنطقة واستقرارها وضمان استمرار حركة الطاقة عبر الممرات الحيوية.