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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يوجه اتهاما خطيرا لـ بومبيو

الخميس 26/مارس/2020 - 09:22 ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني يوجه اتهاما خطيرا لـ بومبيو
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دعاء أبوهشيمة
وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتهاما لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، مشيرا إلى أنه يروج للدعاية المعادية لإيران ويعرقل الجهود الدولية لمحاربة فيروس كورونا.

وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "حتى الوباء لن يوقف بروباجندا بومبيو ذات الدرجة الثالثة".

وأضاف أن "هناك سؤال يفرض نفسه وهو هل بومبيو وزيرا للخارجية أم وزيرا للكراهية".

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وتابع: "مهما حاول بومبيو فإنه لا يمكنه الهروب من تهمة دعواته السيئة للحرب والإرهاب الاقتصادي وقتل الأبرياء وإعاقة الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)". 

​وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شدد على أن حملة الضغط مستمرة على إيران، لضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا، حتى في هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس "كورونا" في إيران والعالم.
وزير الخارجية الإيراني يوجه اتهاما خطيرا لـ بومبيو
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