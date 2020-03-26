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أخبار العالم

بيان هام من الحكومة الروسية بشأن كورونا .. تفاصيل

الخميس 26/مارس/2020 - 08:51 ص
بيان هام من الحكومة
بيان هام من الحكومة الروسية بشأن كورونا
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دعاء أبوهشيمة
قررت روسيا، اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من غد الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى البلاد. 

كما أعلنت الحكومة الروسية تعليق إقامة الفعاليات الترفيهية في مراكز التسوق ودور السينما، وفرض حظر على تدخين الشيشة في الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، جاء في بيان الحكومة الروسية، اليوم الخميس: "نوصي السلطات التنفيذية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية بالتعليق المؤقت لإقامة الحفلات الترفيهية والثقافية والتربية البدنية والتعليمية والرياضية والإعلانية وغيرها من الأحداث المماثلة التي يوجد فيها الجمهور، في المراكز التجارية وكذلك في الحدائق الثقافية والترفيهية ومراكز التسوق والترفيه، وفي مناطق الجذب وفي أماكن أخرى من الزيارات الجماعية للمواطنين".

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في العالم يتطور بشكل حاد، والاقتصاد العالمي بأكمله يتعرض لهجمة، ومن المتوقع بالفعل حدوث كساد اقتصادي.

وقال بوتين في كلمته مخاطبا الشعب الروسي: "نرى مدى حدة تطور الوضع مع فيروس كورونا المستجد في العالم. فعدد الحالات مستمر بالازدياد في كثير من البلدان. لقد تضرر الاقتصاد العالمي بأكمله من المتوقع أن ينخفض بالفعل".

وقال بوتين بهذا الصدد: "يجب أن نعي جميعا أن روسيا، وببساطة بسبب موقعها الجغرافي لا يمكنها أن تحمي نفسها من التهديد، بالقرب من حدودنا توجد دول متأثرة بالفعل بهذا الفيروس، ومن المستحيل منع تفشيه بشكل كامل".

كما أكد بوتين أن جميع القطاعات الحيوية في البلاد ستواصل عملها في الأسبوع المقبل، بما فيها المواصلات، وهيئات السلطة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الصيدليات، والمتاجر، والمؤسسات المصرفية والمالية.
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