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أخبار العالم

ألمانيا تسجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد إصابات ووفيات كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:01 ص
ألمانيا تسجل ارتفاعًا
ألمانيا تسجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد إصابات ووفيات كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت ألمانيا، اليوم، الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا قد وصل إلى 36508 حالة؛ بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 198 حالة وفاة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ الألماني، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة برلين إلى 1645 شخصًا، بزيادة 220 حالة إصابة عن الثلاثاء الماضي.

وأشارت الإدارة إلى تسجيل رابع حالة وفاة بسبب كورونا في برلين، لرجل يبلغ من العمر 83 عامًا كان مصابًا بأمراض سابقة.

وكان البرلمان الألماني قد أعلن، أمس الأربعاء، تبنيه خطة شاملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتبلغ قيمة الخطة الشاملة التي تبناها البرلمان الألماني 1100 مليار يورو.

ووافقت ألمانيا على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الألمانية أمس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 31554 إصابة فيما وصل عدد الوفيات إلى 149 حالة وفاة.
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