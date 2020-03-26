غلق 650 سنتر دروس خصوصية في القليوبية

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية غلق 650 مركزا تعليميا للدروس الخصوصية في حملة مشتركة بالتعاون مع مديرية الأمن ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المتسجد.
وأضاف وكيل
الوزارة أن الحملة تأتي في إطار قرارات الحكومة بتعليق الدراسة وإلغاء امتحانات صفوف
النقل.
وكانت أجهزة محافظة
القليوبية قد أعلنت حالة الاستنفار القصوى لتنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس
كورونا.
ووجهت جميع الأجهزة
التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة علة أماكن
التجمعات والأسواق.