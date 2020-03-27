AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 27-3-2020‎

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:01 ص
أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
Advertisements
أحمد علام
سجلت أسعار الذهب في الإمارات  للجرام خلال بداية تعاملات اليوم، الجمعة، 27-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 168.33.درهم .

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (192.38درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52.38دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (176.35 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.01دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (168.33درهم إماراتي ) أي ما يعادل (45.83دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (144.29درهم إماراتي ) أي ما يعادل (39.28دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (112.22  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (30.55دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (96.19 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (26.19 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (5,983 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (1,629دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,347  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (366.64دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (192,378 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52,376دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

تراجع كبير.. اسعار الذهب في السعودية اليوم 29-2-2020

تباين أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 - 3 - 2020

اسعار الذهب في السعودية اليوم ترتفع بشكل كبير| تفاصيل

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في السعودية

اسعار الذهب في السعودية اليوم 4-3-2020 .. ارتفاع كبير

ترشيحاتنا

داليا أشرف توجه رسالة مهمة للمواطنين بسبب كورونا

كارثة.. السجائر الإلكترونية والتدخين خطر كبير في ظل انتشار كورونا

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

طعيمة: المواطن المصري لن يتحمل تكلفة التذكرة الموحدة

شاهد.. امرأة بريطانية حامل تستغيث بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

كورونا يخرج عن السيطرة في إسرائيل.. إصابة أكثر من 3000 حالة ووفاة 10 أشخاص

AdvertisementS

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

أخبار سعيدة.. فيروس كورونا يختفي عن العالم.. تفاصيل

كان يتمني الدفن بـ أم الدنيا ... الكشف عن تفاصيل وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

الصحة توضح عمل شجرة المخالطين.. وسيناريوهات فيروس كورونا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

التعاون الخيار الأمثل.. الصين تبدي استعدادها لمساعدة أمريكا في مواجهة كورونا

في عيد ميلاد باسكال مشعلاني ..عمرها الحقيقي وسيجارة وضعتها في موقف محرج

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

احذر.. فعل خاطئ عند غسل الملابس ينشر فيروس كورونا

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة

ما عمر فيروس كورونا على الأسطح ؟

هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟