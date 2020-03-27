أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 27-3-2020‎

سجلت أسعار الذهب في الإمارات للجرام خلال بداية تعاملات اليوم، الجمعة، 27-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 168.33.درهم .





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم ، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في الإمارات:





يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (192.38درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52.38دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (176.35 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.01دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (168.33درهم إماراتي ) أي ما يعادل (45.83دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (144.29درهم إماراتي ) أي ما يعادل (39.28دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (112.22 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (30.55دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (96.19 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (26.19 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (5,983 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (1,629دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,347 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (366.64دولار أمريكي)