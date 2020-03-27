AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
انخفضت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 172.12ريال سعودي بعد أن كان يسجل 173.81ريال سعودي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:
يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (196.71ريال سعودي) أي ما يعادل (52.38دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (180.32ريال سعودي) أي ما يعادل (48.01دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (172.12ريال سعودي) أي ما يعادل (45.83دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (147.53 ريال سعودي) أي ما يعادل (39.28دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (114.75  ريال سعودي) أي ما يعادل (30.55دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (98.35  ريال سعودي) أي ما يعادل (26.19 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,118  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,629دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,377  ريال سعودي) أي ما يعادل (366.64دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (196,709  ريال سعودي) أي ما يعادل (52,376دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

تراجع كبير.. اسعار الذهب في السعودية اليوم 29-2-2020

تباين أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 - 3 - 2020

اسعار الذهب في السعودية اليوم ترتفع بشكل كبير| تفاصيل

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في السعودية

اسعار الذهب في السعودية اليوم 4-3-2020 .. ارتفاع كبير

ترشيحاتنا

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب كورونا .. دار الإفتاء توضح

أمريكا تكشف موعد طرح لقاح كورونا في الأسواق

مرتضى منصور يكشف حقيقة قرب التعاقد مع حسين بن عيادة

الفقراء محصنون ضد كورونا.. تصريحات مثيرة للجدل من حاكم ولاية مكسيكية

النية مبيتة لـ رحيله.. شوبير يفجر مفاجآت عن سر استقالة جمال الغندور ويهاجم اتحاد الكرة

أوائل ضحايا كورونا في الفن ..وفاة ممثل شهير

AdvertisementS

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

أمريكا تكشف موعد طرح لقاح كورونا في الأسواق

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

اختبار لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وجذابة .. 20 صورة لـ إطلالات كندة علوش فى عيد ميلادها

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

كارثة.. السجائر الإلكترونية والتدخين خطر كبير في ظل انتشار كورونا