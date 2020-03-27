انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020



وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.



سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.



وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:



أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (196.71ريال سعودي) أي ما يعادل (52.38دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (180.32ريال سعودي) أي ما يعادل (48.01دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (172.12ريال سعودي) أي ما يعادل (45.83دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (147.53 ريال سعودي) أي ما يعادل (39.28دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (114.75 ريال سعودي) أي ما يعادل (30.55دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (98.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (26.19 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,118 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,629دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,377 ريال سعودي) أي ما يعادل (366.64دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (196,709 ريال سعودي) أي ما يعادل (52,376دولار أمريكي)

انخفضت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 172.12ريال سعودي بعد أن كان يسجل 173.81ريال سعودي.