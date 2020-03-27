وفاة الفنان جورج سيدهم

وقال هاني رمزي : " ربنا يرحمك يا استاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا استاذي.

ويذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج بمصر حصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية و بدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.

لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.

ومن أبرز أعماله الفنية الحلو مايكملش والرجل والليل و كلام رجالة وصباح الورد وبوابة الحلواني و عزبة القرود و ألف ليلة و ليلة حواديت فكري أباظة ورأفت الهجان و عصر الفرسان و قابيل و قابيل و صرخة برئ و نشنت يا ناصح و حب في التخشيبة وجواز مع الاشتراك في الارباح و كلام خواجات و المتزوجون وأهلاً يا دكتور و أزواج بلا ماضي و منطقة ممنوعة ومن أجل حفنة نساء وجوليو ورومييت و موسيكا في الحي الشرقي و إنت اللي قتلت عليوة و فندق الأشغال الشاقة و طبيخ الملايكة و كل واحد وله عفريت و لو انت فار انا قطة و فندق الثلاث ورقات و اخر موضة الراجل اللى جوز مراته



