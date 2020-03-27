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فن

لرفع البلاء.. هاني شاكر يطرح دعاء جديدا على يوتيوب.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:11 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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آيه عاطف - محمد نحلة
طرح الفنان هاني شاكر، دعاء بعنوان "ادعوا لمصر" عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب"، وذلك من أجل الدعاء لمصر حتى تمر بسلام من الأزمة الراهنة بسبب فيروس كورونا.

ويقول الدعاء :" يا رب مصر احميها يارب بارك فيها .. دي بلدنا غالية علينا .. دي امنا يا رب .. يارب انت الهادي .. استر واحمي بلادي .. من قلبي بدعي وانادي .. لمصرنا يا رب .. اقبل دعانا يا رب .. واحفظ بلادنا يارب .. يارب .. يا يا رب".

وكان الفنان هاني شاكر قد شارك جمهوره مؤخرًا بصورة جديدة له عبر  حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هاني شاكر في الصورة أثناء كواليس تصوير برنامج المواهب الجديد ذا فويس سينيور وعلق على الصورة قائلا: "إنتظروا 21 مارس أولي حلقات مع أجمل برنامج وأروع مواهب".
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