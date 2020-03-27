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تكنولوجيا

هواتف سامسونج الجديدة تعمل بكفاءة اللابتوب والكمبيوتر.. تفاصيل

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:04 م
هواتف سامسونج القادمة
هواتف سامسونج القادمة ستكون بكفاءة اللابتوب والكمبيوتر
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ندى على
أعلنت شركة سامسونج ، منذ أيام قليلة، بدء تصنيع وشحن الذاكرة العشوائية من نوع  DDR4 المصنعة باستخدام تكنولوجيا Extreme Ultraviolet، والتى تستخدمها الشركة لأول مرة في هواتفها. 

وتعتبر تكنولوجيا  Extreme Ultraviolet هي في الأساس تكنولوجيا يتم استخدامها عند عملية تصنيع الذاكرة العشوائية التى تستخدم في صنع معالجات أجهزة الكمبيوتر واللابتوب الشخصية.

وذكر موقع Engadget أن شركة سامسونج قد قامت بشحن أول مليون وحدة ذاكرة DDR4 DRAM من فئة 10 نانومتر بتكنولوجيا Extreme Ultraviolet والتى ستساعد هواتف سامسونج القادمة بأداء أفضل ووقت تطوير أقصر ومعالجات بكفاءة عالية للغاية.

ومن المفترض أن شركة سامسونج ستقوم بتطبيق هذه التكنولوجيا في الجيل القادم من هواتفها، والتى ستؤدى غلى نقلة نوعية كبيرة في المفهوم المتصور عن الهواتف الذكية واستخدامها، حيث من أنه عندما تحصل هذه الهواتف على الذاكرة العشوائية من نوع DDR4 DRAM فستفرض نفسها على الاستخدام في جهات العمل وتحميل البرامج الثقيلة عليها وإنجاز الأعمال بشكل أسرع وأفضل كفاءة. 

وكانت الشركة  قد كشفت عن أحدث جهاز تابلت لها وهو  Galaxy Tab A 8، والذى يعد خليفة لجهاز العام الماضي، Galaxy Tab A 8.0.

وجهاز التابلت الجديد من سامسونج، بمعالج ثمانى النواة، وتشمل المواصفات الرئيسية الأخرى بطارية 5000 مللي أمبير مع هيكل نحيف وصغير الحجم.
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