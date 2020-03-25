تتغلب على كورونا.. أفضل هواتف سامسونج خلال 2020

فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في إيقاف تصنيع الأجهزة الذكية، ألا أن الشركة الكورية الجنوبية " بالرغم من الصعوبات التى تواجه كبرى شركات تصنيع الهواتف المحمولة بسبب أزمةالمستجد والذي تسبب في إيقاف تصنيع الأجهزة الذكية، ألا أن الشركة الكورية الجنوبية " سامسونج " تبذل جهدا كبيرا، لتفادى هذه الأزمة، وذلك بالإعلان عن مجموعة جديدة من منتجاتها.





ونستعرض لك قائمة بأفضل الهواتف التي أطلقتها سامسونج خلال الربع الأول من عام 2020، والتى تأتي بأحسن المواصفات وأرخص الأسعار.





- هاتف Samsung Galaxy A31:





أعلنت شركة " سامسونج " أمس الثلاثاء، عن أحدث هواتف السلسلة المتوسطة المواصفات Galaxy A، هاتف Galaxy A31، ويشمل الهاتف الجديد العديد من المواصفات المحسنة، منها شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل، مع حساس البصمة تحتها وقطع في الأعلى يحتوي الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميجابكسل.





ويعمل Galaxy A31 ، بمعالج ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، إلى جانب على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط، ويأتي الهاتف بـ 4 كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل والثانية بدقة 8 ميجابكسل والثالثة بدقة 5 ميجابكسل والرابعة بدقة 5 ميجابكسل ، ويتوفر بأربعة ألوان هم الأبيض، والأحمر، والأزرق، والأسود، بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 أو6جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي بسعة 64 أو 128جيجابايت.









- هاتف Galaxy A41:





A41 مع شاشة Super AMOLED بقياس 6.1 بوصة، مع ثقب بتصميم Infinity-U للكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابيكسل، مع مستشعر بصمة الأصابع المدمج تحت الشاشة، مع بطارية بسعة 3500 مللي أمبير تدم الشحن السريع بقدرة 15 واط. لا يفرق كثيرا عن هاتف سامسونج جلاكسي ايه 31، في الإمكانيات، فالحجم أصغر قليلا، وعمر البطارية أقل، يأتيمع شاشة Super AMOLED بقياس 6.1 بوصة، مع ثقب بتصميم Infinity-U للكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابيكسل، مع مستشعر بصمة الأصابع المدمج تحت الشاشة، مع بطارية بسعة 3500 مللي أمبير تدم الشحن السريع بقدرة 15 واط.





ويتميز الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسة بدقة 48 ميجابيكسل والثانية بدقة 8 ميجابيكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابيكسل، ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio P65 مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتها 64 جيجابايت، ويتوفر بثلاث ألوان هي الأزرق والأبيض والأسود.





- هاتف Galaxy M21:





يعتبر من أفضل الهواتف الذكية التي أنتجتها شركة سامسونج هذا العام، بعدد هائل من المواصفات منها الشاشة التى تأتي نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة، بكاميرا أمامية ضمن قطع في الشاشة، وهي بدقة 20 ميجابكسل، كما يقدم بطارية بسعة كبيرة قدرها 6,000 مللي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.





ويتمتع Galaxy M21 بكاميرا ثلاثية دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية 8 ميجابكسل، ودقة الثالثة 5 ميجابكسل، مع معالج من نوع Exynos 9611، وذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 4 أو 6جيجابايت،وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، ويتوفر هاتف سامونج باللونين الأسود، والأزرق، وذلك بسعر يعادل 175 دولار أمريكي.









- هاتف Galaxy A11:





إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي من سامسونج بسعر متوسط ومواصفات منخفضة، نقدم إليك هاتف Galaxy A11 الذي يأتي ضمن فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، وهو يقدم شاشة من نوع LCD بقياس 6.4 بوصة، وتمتاز بأنها تحتوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، مع 3 كاميرات، الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 5 ميجابكسل أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميجابكسل، مع حساس بصمة على ظهر الهاتف أيضا.





ويأتي بمعالج ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويحتوي الهاتف أيضا بطارية بسعة 4,000 مللي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط، ويتوفر بأربعة ألوان رائعة هي الأسود، والأبيض، والأزرق، والأحمر.





- هاتف Galaxy M31:





Galaxy M31 ، بأنه يقدم أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل والثانية بدقة 8، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل، مع بطارية كبير تبلغ سعتها 6,000 مللي أمبير/ الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط. من الهواتف المميزة بالتصميم الفريد والإمكانيات والسعر أيضًا، التى أعلنت عنها سامسونج في 2020، ويمتاز، بأنه يقدم أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل والثانية بدقة 8، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل، مع بطارية كبير تبلغ سعتها 6,000 مللي أمبير/ الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.





وكما يمتاز بشاشة Super AMOED من سامسونج، بقياس 6.4 بوصة وبدقة +FHD، وبكاميرا أمامية التي تأتي ضمن قطع في الشاشة، وتبلغ دقتها 32 ميجابكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. ويحتوي على معالج ثماني النوى من نوع Exynos 9611، ويتوفر الهاتف ي لونين هما الأسود والأزرق، بسعر يعادل 208 دولار أمريكي.