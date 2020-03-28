كلية زراعة عين شمس تعلن رابط جميع المحاضرات الإلكترونية.. تفاصيل

، أن منظومة التعليم عن بعد داخل الكلية تسير بشكل منتظم بعد قرار مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وأشار جلال إلى أن الكلية مستمرة في رفع المحاضرات على المواقع الرسمية للكلية وسط تفاعل كبير من الطلاب واهتمام من إدارة الجامعة ويمكن للطالب معرفة جميع المحاضرات من خلال

وأضاف جلال خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن فكرة تحول التعليمي التقليدي الي التحول الرقمي بداية إلى تحويل التعليم في مصر الى التعليم الالكتروني حيث أشاد بالتعليم عن بعد بجامعة عين شمس حيث قامت بأجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا أثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.



