الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أول تعليق من هاندا أرتشيل بعد التحقيق معها في قضية تعاطي المخدرات

هاندا ارتشيل

تقى الجيزاوي

تصدر اسم النجمة التركية هاندا أرتشيل مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عقب  خضوعها لجلسة تحقيق داخل إحدى محاكم إسطنبول بتهمة تعاطي المخدرات.

وجاء استدعاء الفنانة في إطار تحقيقات أطلقتها الجهات المختصة، بعد صدور قرارات ضبط وإحضار بحق عدد من الأسماء، من بينهم أرتشيل ، وخلال أقوالها أمام جهات التحقيق، أكدت هاندا أرتشيل أن إجراءات الاستماع إليها لم تستغرق وقتًا طويلاً، موضحة أنها أنهت إفادتها خلال ساعات قليلة. كما أشارت إلى أنها تواصل دراستها في جامعة معمار سنان بالتوازي مع عملها الفني.

ونفت هاندا بشكل قاطع علاقتها بأجواء السهر أو الحياة الليلية، موضحة أن تواجدها في أحد مطاعم منطقة ببيك كان لأغراض مهنية واجتماعات عمل فقط، وليس لحضور أي فعاليات خاصة.

كما شددت على أنها لم تشارك في حفلات نظمها رجال أعمال، ولم يسبق لها تعاطي أي مواد مخدرة أو منشطة، مؤكدة أيضًا أنها لم تشاهد رجل الأعمال هاكان سابانجي يتعاطى مثل هذه المواد.
وأضافت أرتشيل أنها تحرص منذ أكثر من 13 عامًا على الحفاظ على صورتها أمام الجمهور، معبرة عن استيائها من إدراج اسمها ضمن هذه القضية، ومؤكدة رفضها الكامل لجميع الاتهامات الموجهة إليها.


تفاصيل القضية 

وفي سياق متصل، كانت أطلقت السلطات التركية حملة أمنية موسعة لمكافحة المخدرات، استهدفت عددًا من الشخصيات المعروفة في مجالات الفن والموضة والرياضة.

ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، فإن التحقيقات تشمل 16 شخصًا يواجهون اتهامات تتعلق بتعاطي المواد المخدرة أو التورط في تسهيل استخدامها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 14 شخصًا حتى الآن، بينما تستمر الجهود لضبط المتبقين، ومن بينهم هاندا أرتشيل التي كانت خارج البلاد وقت تنفيذ الحملة.
وشملت قائمة الموقوفين عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم عارضة الأزياء غوزيدة دوران، وديدم سويدان، بالإضافة إلى رجلي الأعمال هاكان صابانجي وكريم صابانجي كما ضمت القائمة أيضًا شخصيات رياضية معروفة، مثل الرئيس السابق لنادي بيشيكتاش فكرت أورمان، والرئيس السابق لنادي غلطة سراي بوراك إلماس.

كانت الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من المداهمات المتزامنة في وقت متأخر من الليل، استهدفت عددًا من المواقع ضمن نطاق التحقيق، وأسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم.

وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال مستمرًا على عدة محاور، مع استمرار احتجاز الموقوفين لدى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ويباشر المدّعون العامون في إسطنبول تحقيقاتهم في قضية واسعة النطاق، تتضمن اتهامات متشعبة، من بينها تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، إلى جانب شبهات تتعلق بالتحريض على الدعارة، وفق ما أوردته المصادر.

