لمواجهة كورونا.. تكثيف حملات الرش بالبحيرة للقضاء على الحشرات

واصلت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها الوقائية لرش البؤر للقضاء على انتشار الحشرات والناموس والبعوض، وذلك بالتزامن مع حملات التطهير والتعقيم الجارى تنفيذها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني البحيرة، وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة وتنفيذها في جميع المدن والقرى والوصول إلى جميع أنحاء المحافظة.





