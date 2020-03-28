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محافظات

لمواجهة كورونا.. تكثيف حملات الرش بالبحيرة للقضاء على الحشرات

السبت 28/مارس/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
واصلت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها الوقائية لرش البؤر للقضاء على انتشار الحشرات والناموس والبعوض، وذلك بالتزامن مع حملات التطهير والتعقيم الجارى تنفيذها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني البحيرة، وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة وتنفيذها في جميع المدن والقرى والوصول إلى جميع أنحاء المحافظة.

وأكدت الدكتورة هناء عطية، مدير عام المتوطنة بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة، قيام فريق مكافحة ناقلات الأمراض بتنفيذ حملة لرش البعوض والحشرات بمدينة دمنهور صباحا ومساءً بمناطق الموقف ومستشفى الحميات ومنطقة أبو الريش ومنطقة المستشفى العام والصدر من الداخل والخارج، وشوارع الجمهورية وعبد السلام الشاذلي والكوبري العلوي والمحافظة والنادي الاجتماعي وأرض ادمون.
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