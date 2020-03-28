بلجيكا: 353 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم السبت، وفاة 64 من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في بلجيكا من جراء فيروس كورونا إلى حوالي 353 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن غالبية الوفيات الجديدة هي لأشخاص تزيد أعمارهم على 65 عاما باستثناء حالة واحدة لشخص في الـ 30 من عمره.









وأضافت أن عدد الاصابات بالفيروس ارتفع الى 9134 بعد تسجيل 1850 حالة في الساعات الـ24 الماضية.









وأوضحت أن أكثر من 3700 مصاب يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 800 حالة ترقد في وحدات العناية المركزة.