بسعر أرخص.. شاومي تعلن عن هاتف Mi 10 Lite بتقنية الـ 5G.. صور

Mi 10، والتي أطلقت في الصين خلال الشهر الماضي، ولكن بمواصفات أقل ودعما لشبكات الجيل الخامس 5G وبسعر لا يتعدى 350 يورو. أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Mi 10 Lite، وهو أحدث هواتف سلسلةوالتي أطلقت في الصين خلال الشهر الماضي، ولكن بمواصفات أقل ودعما لشبكات الجيل الخامس 5G وبسعر لا يتعدى 350 يورو.





Xiaomi Mi 10 Lite 5G الجديد، قليلا عن إصدارات سلسلة Mi 10 ، ولكنه يأتي ببعض المواصفات المتميزة مثل معالج من نوع Snapdragon 765G، ويجلب دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى الهواتف المتوسطة المواصفات بفضل مودم 5G المدمج فيه. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يختلف هاتفMi 10 Lite 5G الجديد، قليلا عن إصدارات سلسلة، ولكنه يأتي ببعض المواصفات المتميزة مثل معالج من نوع Snapdragon 765G، ويجلب دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى الهواتف المتوسطة المواصفات بفضل مودم 5G المدمج فيه.





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وبالنسبة للشاشة يأتي Mi 10 Lite، بشاشة أصغر بعشر بوصة في النسخة العادية، بقياس 6.57 بوصة من نوع AMOLED، وهي تحتوي على قطع للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى حساس البصمة تحتها.





ويمتاز هاتف شاومي الجديد، بأربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، أما تفاصيل الكاميرات الثلاث الأخرى فستعلن عنها الشركة قريبا.





ويبلغ سمك الهاتف 7.98 ميليمترات، ويزن 192 جراما، ويعمل ببطارية تبلغ سعتها 4,160 مللي أمبير/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 واط.





وتعتزم شاومي طرح الهاتف اعتبارا من مطلع شهر مايو المقبل، بسعر 350 يورو مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت، وبسعر 400 يورو مع ذاكرة بحجم 128 جيجابايت.