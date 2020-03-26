بسعر منافس.. شاومي تكشف عن تلفاز ذكي بشاشة ضخمة.. صور

شاومي "Xiaomi"، عن أحدث منتجاتها الذكية، تلفاز Redmi Smart TV MAX، بشاشة ضخمة بقياس 98 بوصة، وأوضحت الشركة الصينية على صفحة المنتج الرسمية الأبعاد التي يجب أن تتوفر بها الأبواب والسلالم، حتى يتمكن المستخدم من إدخاله إلى المنزل. كشفت شركة"Xiaomi"، عن أحدث منتجاتها الذكية، تلفاز Redmi Smart TV MAX، بشاشة ضخمة بقياس 98 بوصة، وأوضحت الشركة الصينية على صفحة المنتج الرسمية الأبعاد التي يجب أن تتوفر بها الأبواب والسلالم، حتى يتمكن المستخدم من إدخاله إلى المنزل.





ويتميز Redmi Smart TV MAX بشاشة من نوع LCD بدقة 4K وبمعدل تحديث قدره 60 هرتزا، وتغطي 85% من مجال الألوان NTSC، ويدعم تقنية HDR، ويحتوي الجيل التاسع من محركات الصور الذي يدعم ما مجموعه 20 تقنية لتحسين الصورة، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.









وبالنسبة للصوت، فإن التلفاز يحتوي أربعة مكبرات صوت، ويدعم تقنية فك التشفيرDolby، وهناك أيضا ثلاثة منافذ HDMI، ومخرج S/PDIF. بحيث يمكن للمستخدم توصيل أجهزة الصوت الخارجية بسهولة.









ويحتوي الجهاز على معالج Amlogic T972، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت من نوع eMMC.





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Android TV، وهو يدعم التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية عن طريق الأوامر الصوتية ويعمل تلفاز شاومي ببرنامج PatchWall، المخصص لشاومي المبني على نظامTV، وهو يدعم التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية عن طريق الأوامر الصوتية





وسيتوفر Redmi Smart TV MAX، في الصين اعتبارا من 9 أبريل المقبل، بسعر يعادل 2,835 دولار أمريكي، وهو أرخص بكثير من أجهزة التلفاز الأخرى التي يبلغ حجمها 98 بوصة.