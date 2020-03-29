اغسل سيارتك بنفسك في 8 خطوات

غسيل السيارات من الطرق التي تضمن الحفاظ على هيكلها لأطول فترة ممكنة، لأن تراكم أملاح الطريق والأتربة والأوساخ على السيارة تلحق بها التلف.





عليك اتباع هذه الخطوات لضمان عشل سيارتك بسهولة فى 8 خطوات :





1- اختيار يوم مناسب للغسيل ففي الصيف يفضل اختيار يوم معتدل الحرارة وليس شديد الحرارة حتى لا تتبخر المياه.





2- تاكد من إغلاق جميع النوافذ الخاصة بالسيارة ثم اسحب مساحات الزجاج الامامي لأعلى.





3- يتم تجهيز المعدات المستخدمة أثناء تنظيف السيارة ويجب أن تجلعها بالقرب منك ليسهل الوصول لها، وهي خرطوم الري ومنظف مخصوص وقفاز أسفنج ، فرشاه تنظيف، عجلات السيارة، مناشف ناعمة من الشمواه، ممسحة ناعمة، شمع سيارات، منظف زجاج.





4- استخدم خرطوم ري الحديقة قم بغسل السيارة بالماء ذو تيار ضعيف ، وليس قوي حتى لا تخدش وتتلف دهان السيارة .

5- إغسل الإسفنجة وإعادة غمسها في سائل تنظيف السيارات ، وتكرار خطوة تنظيف السيارة وفرك البقع من أعلى لأسفل .

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6- بعد الانتهاء من غسل السيارة قم بشطفها بخرطوم ري الحديقة بسرعة لمنع جفاف الصابون عليها مسببة بقع غير محببة .





7- قم بفرك العجلات بواسطة فرشاة تنظيف عجلات السيارات.

8- جففها بمنشفة ناعمة وجافة ولا تترك السيارة تجف في الهواء الطلق .