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سيارات

3 نصائح اتبعها عند غسيل محرك السيارة

الأحد 29/مارس/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يعانى الكثيرون من تضرر محركات سيارتهم عند قيامهم بغسلها، لأسباب عدة من أهمها أن لكل محرك ظروفه الخاصة، إلا أن جميع المحركات تتفق فى بعض الأمور التى قد تؤدى للحفاظ عليها وإطالة عمرها، وفى نفس الوقت قد يحدث العكس تمامًا وتضرر بشكل كبيرًا فورًا.


لذلك فغسيل محرك السيارات أمر فى غاية الأهمية من أجل الحفاظ عليها، وعدم جعلها عرضة للأعطال المفاجئة، ولكن بشرط إتباع هذه الخطوات التى تضمن لك سلامة  هذه العملية تمامًا.


1- يجب التأكّد من كون المحرك باردًا قبل البدء بتنظيفه، وعدم تنظيفه أثناء تشغيل السيارة نهائيًا.


2- أكبر خطأ هو غسيل  المحرك وهو ساخن، والضرر الأكبر قد يتعرض لشروخ أو كسر إذا تم غسله وهو ساخن، لذلك الغسيل يجب أن يتم والمحرك باردًا.

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3- السيارات الحديثة مزودة كثيرا بجوانات واسفنجات تحمي الأجزاء الحساسة، لذلك تصبح عملية الغسيل خطيرة وخاصة بالضغط العالي لخرطوم المغسلة، لذلك تجنب تمامًا غسيل المحرك بالضغط العالي للمياه، ويكتفى فقط بمرور المياه بسرعة بشكل رذاذ لازالة الغبار فقط.

 

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