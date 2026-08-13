بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع.. و القطاع المالي يتصدر

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 12.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3780 عقداً.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3991 نقطة، بارتفاع نسبته 0.51 بالمئة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، وأظهرت 36 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.90 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.26 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.07 بالمئة.



