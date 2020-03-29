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رياضة

الكشف عن الموعد المقترح لإقامة أولمبياد طوكيو

الأحد 29/مارس/2020 - 10:33 ص
أولمبياد طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020
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محمد السعيد
كشف يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، عن الموعد المقترح لإقامة أولمبياد طوكيو.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أعلنت الأسبوع الماضي عن امكانية تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل، بدلا من إقامتها هذا الصيف.

وقال يوشيرو موري في تصريحات صحفية، إنه لن يكون هناك تغير كبير في موعد الأولمبياد حيث من الأرجح أن تقام في فترة الصيف، وذلك في الفترة ما بين يونيو وسبتمبر".

يذكر أن تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى احتمالية إقامة أولمبياد طوكيو في فصل الخريف، بدلا من الصيف.


وتسبب فيروس كورونا مؤخرا، في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
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