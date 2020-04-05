واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus بنسخة مطورة لهواتف أندرويد.. إليك رابط التحميل

واتسآب الأساسي. يعد تطبيق واتسآب الأزرق WhatsApp Plus ، أحد النسخ المعدلة من خدمة التراسل الفوري الشهيرة "واتسآب" المملوك لشركة فيسبوك، والذي عكف عليه المطورين لإضافة ميزات محدثة كليا ليست متوفرة في تطبيقالأساسي.





ويتميز whatsapp plus ، بالعديد من المزايا التى تناسب احتياجات المستخدم، إلى جانب المزيد من إعدادات الخصوصية، حيث يتفوق التطبيق المعدل عن التطبيق الأصلي بعدة ميزات هامة تناسب مع المستخدمين بشكل أفضل من السابق، ويقدم التطبيق خواص متعددة ومجانية بشكل كامل.





واتسآب الأزرق بلس WhatsApp Plus





هو أحد تطبيقات التراسل الفوري التي تحظى بشعبية كبيرة، ومن أبرز مميزات التطبيق أنه لا يحتل مساحة كبيرة من مساحة الهاتف، حيث يأتي التطبيق بحجم 34 ميجابايت، ويمكن تثبيته على هواتف أندرويد منخفضة المواصفات أو قليلة المساحة.





مميزات الواتساب الأزرق WhatsApp Plus





بالإضافة إلى الميزات المتوفرة في التطبيق الأساسي، يتميز واتساب المعدل بإمكانية إخفاء وقت الظهور وعلامات القراءة الخاصة بالمحادثات، وإلى جانب تحديد وقت الإخفاء بالتاريخ والوقت المضبوط مسبقا في ميزة القصص، وإمكانية تغيير الألوان والخلفيات.





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ومن أهم ميزات الخصوصية واتسآب الأزرق والتى تجعله يحظى بشعبية كبيرة، هي ميزة تتيح للمستخدمين قفل أي محادثة برقم سري، ويمنح واتسآب الأزرق مستخدميه أيضًا إمكانية تغيير خطوط الكتابة داخل المحادثات.





تعديلات إضافية لتطبيق واتس اب الأزرق





ومن بين تلك الميزات التي ليست متوفرة في التطبيق الأساسي المملوك لفيسبوك، هى استعادة الرسائل المحذوفة، ويتيح واتسآب الأزرق إمكانية استعادة الرسائل التي تم حذفه ضمن إعدادات التطبيق.





وكما تمت إضافة مميزات أخرى بجانب الميزات السابقة في التحديث الجديد، ومن بينه إمكانية إخفاء الوسائط من الصور والفيديو، وإمكانية حفظ المحادثة في ملف مضغوط والرجوع إليها في أى وقت.



