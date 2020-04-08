سيارات الشرطة تذيع الأغانى الوطنية بالرحاب وقت الحظر.. والسكان: أثلجت قلوبنا.. شاهد

فى مشهد راقٍ جابت سيارات الشرطة مدينة الرحاب وقت الحظر وهى تذيع الأغانى الوطنية المختلفة .

وتفاعل السكان مع رجال الشرطة المصرية وأخذوا يصفقون ويرددون الاغانى من شرفات المنازل مرددين :" انا ابن مصر ..انا .. ضد الكسر ".

وقدم اهالى الرحاب الشكر للشرطة المصرية على هذا السلوك الراقي المتحضر من رجال الشرطة المخلصين الذين جابوا شوارع الرحاب بسياراتهم والتى أذاعت اغانى اثلجت قلوب السكان ومنها اغنية مشربتش من نيلها وغيرها من الأغانى الحماسية المختلفة فى وقت الحظر .