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رياضة

تخفيض رواتب اللاعبين.. بشرى للهلال والنصر بشأن فالكاو وفيغولي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي جالاتا سراي التركي قرر اتخاذ قرار جديد، بسبب الأزمة التي يمر بها بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة AKSAM التركية ، أن إدارة نادي جالاتا سراي، قررت تخفيض ميزانية رواتب اللاعبين في الموسم المقبل، بحيث لا يزيد الراتب على مليون ونصف المليون يورو سنويًا.

ونشرت الصحيفة رواتب لاعبي الفريق والذي جاء الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم الفريق على رأس القائمة براتب يصل لـ 5 ملايين يورو سنويًا، ومن ثم الجزائري سفيان فيغولي براتب يصل لقرابة الـ 4 ملايين يورو.

يذكر أن فالكاو قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع نادي الهلال، بينما أشارت بعض التقارير لرغبة نادي النصر في التعاقد مع فيغولي.
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