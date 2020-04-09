يساعد على النوم.. 15 فائدة لتناول الخس

قدمت خبيرة التغذية، الدكتورة سهام سوقية، فوائد تناول الخس الصحية، وهي:





- مضاد للالتهابات

يحتوي الخس على خصائص مضادة للالتهاب التي تعمل على منع الالتهاب، فالخس له القدرة علي التحكم في الالتهاب في الجسم.





- حماية الخلايا العصبية

الخس يلعب دورًا هامًا في السيطرة على موت الخلايا العصبية التي لها دور في تشكيل الروابط بين الخلايا لتكوين الذاكرة التي موتها يؤدي إلي فقدان الذاكرة أو الإصابة بمرض الزهايمر وبعض الأمراض العصبية.





- خفض مستويات الكوليسترول

الخس مفيدًا في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة التي تؤدي غالبًا إلي أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض الأمراض الخطيرة الأخري ، ارتفاع مستويات الكوليسترول السئ ( LDL ) والذي قد يتسبب في الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية . أجريت دراسة علي الفئران لاختبار تأثير تناول الخس علي الدهون والكوليسترول ، وأظهرت النتائج إلي انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول مقارنة بالفئرات التي لم تتغذي علي الخس .





- الخس يعمل على تحفيز النوم

كان يُستخدم الخس في الطب التقليدي كمحفز للنوم ، حيث يحتوي علي مادة كيميائية التي تحفز علي الراحة والاسترخاء والنوم ، فهو يعمل علي منع عملية نقل الإشارات من الأنسجة العضلية والعصبية كما انه يقلل من القلق والتوتر العصبي خلال الصيف .





- مضاد للأكسدة

يحتوي الخس علي مضادات الأكسدة التي لها القدرة علي محاربة الجذور الحرة ، مضادات الأكسدة هي مجموعة واسعة من المواد الكيميائية الحيوية التي يوجد معطمها في نظامنا الغذائي ، كما أنها ضرورية لصحة الإنسان .





تعمل مضادات الأكسدة كحواجز للشوارد الحرة ، والتي يتم إنتاجها أثناء عملية الأيض الخلوي ، تعمل هذة الشوارد الحرة علي مهاجمة الأنسجة السليمة والخلايا والحمض النووي في داخلها ، مما يؤدي إلي تحويل الخلايا السليمة إلي خلايا سرطانية ، تعمل مضادات الأكسدة علي محاربة الشوارد الحرة قبل مهاجمة الخلايا.





- واحد من أهم فوائد الخس مضاد للميكروبات

يحتوي الخس علي العديد من الخصائص المضادة للميكروبات التي تعمل علي القضاء علي الميكروبات في الجسم.





- قوي في محاربة السرطان

تعمل أوراق الخس علي السيطرة علي أنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي .





- يساعد في الحفاظ على الوزن

الخس منخفض السعرات الحرارية ، كما أنه يحتوي علي الألياف النباتية التي تساعد علي الشعور بالشبع ، فهو يعمل علي مد الجسم بالفوائد الغذائية مع الحفاظ علي وزن الجسم .





- الخس يعمل على تسهيل عملية الهضم

يعمل الخس علي ترطيب المعدة وتخفيف حرقان المعدة مما يسهل من عملية الهضم بالإضافة إلي انه غني بالألياف السليليوز التي تعمل علي تسهيل عملية الهضم مما يجعله علاج للإمساك واضطرابات المعدة .





- الخس يعالج فقر الدم

يحتوي الخس علي نسبة عالية من الحديد والذي يزيد من إنتاج الهيموجلبين كما أنه يزيد من امتصاص الجسم للحديد ، كما انه غني بمادة الكلوروفيل التي تساعد علي حماية الجسم من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم .





- من فوائد الخس الحفاظ علي حيوية البشرة

يعمل الخس علي منع شحوب البشرة خلال الصيف ، فهو يعمل علي ترطيب البشرة مما يجعلها أكثر نضارة وأكثر حيوية .





- من فوائد الخس الحفاظ علي صحة الشعر

بفقد الجسم الكثير من العناصر الغذائية الهامة للشعر أثناء الصيف، يعمل الخس علي مد الجسم بالعناصر الغذائية والتي تعمل علي تحفيز نمو الشعر وزيادة حيوية الشعر ومنع تساقطه .





- من فوائد الخس ترطيب الجسم بالماء ومنع الجفاف

تتكون أوراق الخس من حوالي 96 % من الماء ، مما يجعله يمد الجسم بالماء الذي يفقده ويحافظ علي الجسم من الإصابة بالجفاف خلال الصيف كما أنه يزيد من الشعور بالحيوية والإنتعاش .





- الخس يساعد على تقوية العظام

يساعد الخس علي صحة وسلامة العظام في الجسم ، حيث أنه يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين (ك) ، والذي يُعد من الفيتامينات الهامة التي تساعد علي بناء وتكوين البروتين في الجسم مما يقوي العظام وبذلك فإن الخس مفيد في تقليل فرص الإصابة بمرض هشاشة العظام .





- يعالج الخس أمراض الجهاز التنفسي

أثبتت الدراسات أن الخس له تأثير قوي في علاج حالات الربو التنفسي والسعال التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي .





- تنظيف الجسم من السموم

يحتوي الخس علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد علي التخلص من المواد الضارة التي توجد داخل الجسم.





- الخس مُدر طبيعي للبول

يحتوي الخس علي عنصر البوتاسيوم الذي يعمل كمدر للبول مما يساعد علي طرد السموم خارج الجسم.





- مُسكن طبيعي للآلام

من الجدير بالذكر أنه كان يتم استخدام الخس كبديل لنبات الأفيون ، لأن الخس يحتوي علي مركبات طبيعية تعمل كمسكنات للألم.





- تنظيف القولون

يحتوي الخس على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد علي زيادة حركة الأمعاء مما يزيد من عملية التبرز فتزيد من خروج السموم والمواد الضارة خارج الجسم ، مما يؤدي إلي تنظيف وتطهير القولون وحمايته من تراكم السموم والمواد الضارة به.