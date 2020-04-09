صندوق النقد يحذر من كارثة كبرى 2020.. وبشارة في 2021

حذر صندوق الدولي من عواقب وخيمة تنتظر الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الاغلاق والحظر المصاحبة لتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تعافي الاقتصاد العالمي جزئيًا على أحسن تقدير في عام 2021.





وذكر صندوق النقد إن العالم يواجه أسوأ عواقب اقتصادية منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.





ياتي ذلك فيما حذر البنك الدولي من أن وباء كورونا قد يتسبب في أول ركود في إفريقيا منذ 25 عامًا.





وكشف البنك الدولي، اليوم الخميس، عن توقعاته بأن تدخل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أفريقيا السوداء) في أول ركود لها منذ ربع قرن بسبب وباء فيروس كورونا.





ووفقا لموقع "Jean-Jacques Cornish"، المهتم بأخبار أفريقيا، يتسابق البنك وصندوق النقد الدولي لتوفير صندوق طوارئ لأفريقيا والمناطق النامية الأخرى لمكافحة الفيروس المستجد.





ويتوقع تقرير نبض أفريقيا التابع للبنك الدولي أن ينكمش اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.1٪ إلى 5.1٪ بعد نمو 2.4٪ العام الماضي.





ومن المتوقع أن يكلف كوفيد-19 أفريقيا السوداء 37 مليار دولار إلى 79 مليار دولار خسائر الإنتاج هذا العام بسبب تعطل التجارة، من بين عوامل أخرى.





ويوجد في أفريقيا ما لا يقل عن 11.440 حالة مؤكدة من فيروس كورونا الجديد و 574 حالة وفاة.





وقال نائب رئيس البنك الدولي لأفريقيا، حافظ غانم، إن وباء كوفيد-19 سيضرب البلدان الأفريقية بشكل خاص.