أسباب صادمة لإنقاص الوزن فجأة .. وحيل لزيادته بطريقة صحية





اقرأ أيضا .. فى أقل من دقيقة.. حيل خارقة لعلاج التهاب المفاصل



هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعلك تعاني من نقص الوزن مثل عادات الأكل غير الكافية ، والفجوات الطويلة بين وجبات الطعام ، وضعف اختيار الأطعمة، واضطرابات الأكل مثل Nervosa والشره المرضي ، وما إلى ذلك.







إليك كيفية زيادة الوزن بطريقة صحية.

الفول السوداني غني بالبروتين والدهون وهو خيار غذائي مثالي للأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة الوزن بشكل طبيعي كما يحتوي على فيتامينات مثل المغنيسيوم وأحماض الفوليك وفيتامين ب وفيتامين هـ

من أبسط الحلول لزيادة الوزن بشكل طبيعي هو شرب الحليب كامل الدسم. استبدل الحليب منزوع الدسم بالحليب كامل الدسم وسيحصل جسمك على 60 سعر حراري لكل كوب. الحليب غني أيضًا بالفيتامينات والعناصر الغذائية وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين د وفيتامين أ



الأفوكادو طريقة ممتازة لإضافة الدهون الصحية الجيدة إلى نظامك الغذائي. يحتوي نصف الأفوكادو على 140 سعرة حرارية ومصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامين هـ وحمض الفوليك والبوتاسيوم يمكنك الاستمتاع بالأفوكادو عن طريق وضعها في السلطات أو العصائر أو على شكل حبات.





خبز القمح الكامل، غذاء آخر يمكن أن يساعدك على اكتساب الوزن. يحتوي خبز القمح الكامل على مغذيات لدعم وجبة فطور صحية وأيضًا إضافة ما يكفي من السعرات الحرارية

عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن ، تعد المكسرات خيارًا جيدًا آخر. إنه خيار رائع للوجبات الخفيفة ولديه مصادر جيدة للدهون والعناصر الغذائية. تحتوي أيضًا على الألياف وستبقي معدتك ممتلئة لفترة أطول من الزمن. للحصول على معظم الفوائد ، تناول المكسرات يوميًا







البطاطس غنية بالكربوهيدرات التي ستساعدك على اكتساب الوزن بشكل أسرع. كما أنها غنية بالبروتين ، ومليئة بالألياف وتحتوي أيضًا على كميات جيدة من فيتامين سي. يمكنك الحفاظ على الجلد للاستهلاك الأمثل للمغذيات

في حين أن غالبية العالم يبحث عن الوجبات الغذائية والتمارين التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن ، هناك البعض يبحث عن نظام غذائي يساعدهم على اكتساب الوزن -1. زبدة الفول السوداني2. حليب كامل الدسم3. الأفوكادو4. خبز القمح الكامل5. المكسرات6. البطاطس7. الموزاحصل على موزة للحصول على طاقة سريعة أثناء الحركة واكتساب الوزن. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والكربوهيدرات والعناصر الغذائية المهمة الأخرى التي ستوفر لك الطاقة وتحافظ على صحتك. يحتوي الموز على أكثر من 100 سعر حراري ، لذا يمكنه مساعدتك على زيادة الوزن