AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب صادمة لإنقاص الوزن فجأة .. وحيل لزيادته بطريقة صحية

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:11 ص
وزن صحى
وزن صحى
Advertisements
لمياء الياسين
في حين أن غالبية العالم يبحث عن الوجبات الغذائية والتمارين التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن ، هناك البعض يبحث عن نظام غذائي يساعدهم على اكتساب الوزن -

هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعلك تعاني من نقص الوزن مثل عادات الأكل غير الكافية ، والفجوات الطويلة بين وجبات الطعام ، وضعف اختيار الأطعمة، واضطرابات الأكل مثل Nervosa والشره المرضي ، وما إلى ذلك.

إليك  كيفية زيادة الوزن بطريقة صحية.

1. زبدة الفول السوداني

الفول السوداني غني بالبروتين والدهون وهو خيار غذائي مثالي للأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة الوزن بشكل طبيعي كما يحتوي على فيتامينات مثل المغنيسيوم وأحماض الفوليك وفيتامين ب وفيتامين هـ

2. حليب كامل الدسم

من أبسط الحلول لزيادة الوزن بشكل طبيعي هو شرب الحليب كامل الدسم. استبدل الحليب منزوع الدسم بالحليب كامل الدسم وسيحصل جسمك على 60 سعر حراري لكل كوب. الحليب غني أيضًا بالفيتامينات والعناصر الغذائية وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين د وفيتامين أ

3. الأفوكادو

الأفوكادو طريقة ممتازة لإضافة الدهون الصحية الجيدة إلى نظامك الغذائي. يحتوي نصف الأفوكادو على 140 سعرة حرارية ومصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامين هـ وحمض الفوليك والبوتاسيوم  يمكنك الاستمتاع بالأفوكادو عن طريق وضعها في السلطات أو العصائر أو على شكل حبات.

4. خبز القمح الكامل

خبز القمح الكامل، غذاء آخر يمكن أن يساعدك على اكتساب الوزن. يحتوي خبز القمح الكامل على مغذيات لدعم وجبة فطور صحية وأيضًا إضافة ما يكفي من السعرات الحرارية

5. المكسرات

عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن ، تعد المكسرات خيارًا جيدًا آخر. إنه خيار رائع للوجبات الخفيفة ولديه مصادر جيدة للدهون والعناصر الغذائية. تحتوي أيضًا على الألياف وستبقي معدتك ممتلئة لفترة أطول من الزمن. للحصول على معظم الفوائد ، تناول المكسرات يوميًا

6. البطاطس

البطاطس غنية بالكربوهيدرات التي ستساعدك على اكتساب الوزن بشكل أسرع. كما أنها غنية بالبروتين ، ومليئة بالألياف وتحتوي أيضًا على كميات جيدة من فيتامين سي. يمكنك الحفاظ على الجلد للاستهلاك الأمثل للمغذيات

7. الموز

احصل على موزة للحصول على طاقة سريعة أثناء الحركة واكتساب الوزن. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والكربوهيدرات والعناصر الغذائية المهمة الأخرى التي ستوفر لك الطاقة وتحافظ على صحتك. يحتوي الموز على أكثر من 100 سعر حراري ، لذا يمكنه مساعدتك على زيادة الوزن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وجبات بعد التمرين .. أكلات لزيادة ونقصان الوزن بعد الجيم

ريجيم الزبادي.. الأسرع لإنقاص الوزن في أسبوع

نوع مهمل من التوابل يحارب أمراض القلب

أطعمة غنية بالدهون مفيدة لقلبك وحرق الدهون

لصحة جنينك.. ٧ نصائح للتغذية أثناء الشهر الأول من الحمل

أغربها الجزر والطحينة.. أطعمه تناولها معا يحول جسمك لماكينة حرق

ترشيحاتنا

تريند الفن | محمد رمضان يحرج أحمد فهمي.. الموت يفجع عصام كاريكا بـ فيروس كورونا

تشييع جثمان الملحن خالد عادل من المحلة

عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لاستقبال ضحايا كورونا من الأطقم الطبية.. تفاصيل

حبس مبارك البغيلى 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر

انتصار جديد على كورونا.. شفاء 8 حالات من بني سويف وخروجهم من مستشفى العزل

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. مراهقون يعتدون على منزل عجوز مصابة بـ السرطان

أعنف تعقيم.. أغرب طريقة لتطهير الطعام من كورونا

فوائد الحظر.. رجل يعثر على كنز كلاسيكي مدفون في حديقة منزله