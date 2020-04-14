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تكنولوجيا

لحماية نفسك.. كيف تحذف حسابك على زووم ZOOM

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:02 ص
لحماية نفسك.. كيف
لحماية نفسك.. كيف تحذف حسابك على زووم ZOOM
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كريم جمال
بعد تحذير العديد من المؤسسات وخبراء الأمن المعلوماتى من خطورة تطبيق زووم ZOOM الشهير، الذي يقوم بالإستيلاء على بيانات مستخدميه وليس ذلك فقط بل بيعها لأغراض ربحية، بعدما أصبح أكثر إنتشارًا  و تحميلًا فى الفترة الماضية، بعد اللجوء إليه بشكل أساسي لعقد إجتماعات العمل، وحتى الأخري مع الأصدقاء و العائلة، عقب أزمة تفشى فيروس كورونا.

وبحسب بيزنس إنسايدر، لكى تتخلص من ذلك عليك حذف حسابك تمامًا من على تطبيق زووم، وليس فقط الإكتفاء بإزالة التطبيق من على هاتفك، ولكي تقوم بهذه المهمة لابد من الإستعانة بالكومبيوتر الشخصي حتي تتم بالشكل الصحيح.

ونستعرض فى القائمة التالية خطوات حذف حسابك على زووم ZOOM

- من خلال هاتفك المحمول :

1- افتح المتصفح الخاص بك ومن ثم ادخل على حسابك الخاص بـ زووم ZOOM.

2- اضغط على My Account.

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3- اختار الإعدادت Settings وبعدها Account Management المتواجدة أسفل خيار Admin.

4- سيظهر لك خيار Terminate My Account اضغط عليه.

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5- سيسألك الحساب عن التأكيد على حذف الحساب، ثم اختار الموافقة، وسيتم حذف حسابك فورًا.

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يذكر أن مجلة Newsweek الأمريكية كشفت عن نشر معلومات متعلقة بحسابات خاصة بأكثر من نصف مليون مستخدم لتطبيق مكالمات الفيديو الشهير زووم، وبيعها عبر على الدارك ويب. 

كما وجدت شركة في مجال أمن المعلومات حوالى 530 ألف وثيقة معتمدة  لحسابات مستخدمي تطبيق  Zoom ، مسروقة وتباع عبر الدارك ويب. 


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