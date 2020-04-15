السياحة والآثار: انتهاء تعقيم وتطهير فنادق محافظتى الأقصر وأسوان

انتهت وزارة السياحة والآثار من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبري والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.





وأًضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه بالنسبة للفنادق الموجودة بمدينتي شرم الشيخ والغردقة فقد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير عدد (130 ) فندقا بمدينة شرم الشيخ من (170 ) فندق يعملون بها، وعدد ( 244) فندقا من (260) فندق بمدينة الغردقة، مشيرا إلي أنه جار استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، والتي تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.