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محافظات

إجراءات صارمة تجاه من يحاول دخول رأس البر في شم النسيم

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بوابتى رأس البر الشرقية والغربية لمتابعة إجراءات منع الدخول لغير قاطنى المدينة ومنع سيارات السرفيس من الدخول نهائيا، وكذلك التأكد من غلق المعديات بين مدينتى رأس البر وعزبة البرج وكذا إيقاف حركة المراكب النيلة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية.

ووجهت محافظ دمياط للواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالمتابعة الدورية على الشواطئ ومنطقة اللسان بعد غلقهم للحد من التجمعات خلال تلك الفترة وكذلك العمل على تكاتف الجهود والتنسيق الجيد مع الجهات الأمنية وإدارة المرور لإتمام الأعمال على الوجه الأكمل، لافتة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة حيال من يثبت تقصيره فى تنفيذ تلك المهام.

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنها تتابع عن كثب للجهود المبذولة لتطبيق القرار الصادر أمس بشأن اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط التى تأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات خلال فترة أعياد الربيع، لافتة إلى قيامها بإجراء زيارة لليوم الثاني على التوالى للوقوف على آليات التنفيذ ومحاسبة من يثبت تقصيره وإلزام الجميع بتنفيذ القرار.
إجراءات صارمة تجاه من يحاول دخول رأس البر في شم النسيم
إجراءات صارمة تجاه من يحاول دخول رأس البر في شم النسيم
إجراءات صارمة تجاه من يحاول دخول رأس البر في شم النسيم
إجراءات صارمة تجاه من يحاول دخول رأس البر في شم النسيم
إجراءات صارمة تجاه من يحاول دخول رأس البر في شم النسيم
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