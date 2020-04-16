إجراءات صارمة تجاه من يحاول دخول رأس البر في شم النسيم

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بوابتى رأس البر الشرقية والغربية لمتابعة إجراءات منع الدخول لغير قاطنى المدينة ومنع سيارات السرفيس من الدخول نهائيا، وكذلك التأكد من غلق المعديات بين مدينتى رأس البر وعزبة البرج وكذا إيقاف حركة المراكب النيلة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية.





ووجهت محافظ دمياط للواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالمتابعة الدورية على الشواطئ ومنطقة اللسان بعد غلقهم للحد من التجمعات خلال تلك الفترة وكذلك العمل على تكاتف الجهود والتنسيق الجيد مع الجهات الأمنية وإدارة المرور لإتمام الأعمال على الوجه الأكمل، لافتة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة حيال من يثبت تقصيره فى تنفيذ تلك المهام.



