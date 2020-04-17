هواوي تستعد لإطلاق هواتف Huawei Nova 7.. في هذا الموعد

أكدت شركة هواوى الصينية، موعد إطلاق سلسلة هواتفهاHuawei Nova 7 في 23 إبريل الحالى، حيث سيتم إطلاقها إلكترونيا، بسبب تفشى فيروس كورونا.





وتشمل سلسلة هواتف Huawei Nova 7 ثلاثة هواتف هى Nova 7 و Nova 7 SE و Nova 7 Pro ، كما أن هذه الهواتف ستحتوى على تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .









معالج هواتف Huawei nova 7





وستحتوى هواتف Huawei nova 7 على معالجات HiSilicon بحيث من المرجح أن تضم هواتف Nova 7 و Nova 7 Pro المعالجين HiSilicon Kirin 985 و HiSilicon Kirin 990 5G، بينما سيستخدم هاتف Nova 7 SE المعالج HiSilicon Kirin 820.





سعر هواتف Huawei Nova 7 Pro





وبحسب موقع GSMArena فإن سعر هاتف Huawei Nova 7 Pro سيبلغ حوالى 493 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 7760 جنيه مصرى. وستكون هواتف Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 SE أرخص من هاتف Nova 7 Pro .





وكانت شركة هواوى قد أعلنت الحجز المسبق لهاتف HUAWEI nova 7i لعدد من الدول من بينها مصر والبحرين وقطر على موقعها الرسمى. حيث وصل سعر هاتف HUAWEI nova 7i حوالى 265 دولار أمريكي ، أي ما يعادل حوالى 4150 جنيه مصري.











