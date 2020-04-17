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رياضة

شكوى لـ الفيفا.. أول رد فعل من النقاز عقب تصريحات مرتضى منصور المسيئة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:05 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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ياسمين تيسير
أعلن انيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز نجم فريق الزمالك السابق عن أولى خطواته بشان تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة النادي 

وكتب انيس بن ميم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : تم توثيق كل تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فيما نسبه من اتهامات بالرشوة للفيفا و غرفة فض المنزعات."

واضاف :" سيتم تقديم شكوى  في الغرض الى لجنة الاخلاقيات بالفيفا للنظر في كل هذه التصريحات و الاتهامات ."

وكان  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعرب عن اندهاشه من قرار الفيفا في قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق، لأن راتب النقاز في السنة المتبقية 400 ألف دولار متسائلا كيف يتم توقيع غرامة مليون و250 ألف دولار على النادي؟.

وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعب حصل على استثناء من النادي ليكون اللاعب الوحيد الذي حصل على مبلغ 60% من مستحقاته لدى النادي ومع ذلك هرب ولم يحترم ما فعله النادي معه.

وأكد أنه لا يعلم كيف علم محامي النقاز بالحكم قبل أن يصدر ويتم إرساله للزمالك واتحاد الكرة، مشددا على أن العقد ينص على حصوله على أول دفعة في 1 أغسطس، والثانية في 15 يناير، والثالثة في 1 إبريل، والقسط الرابع في أول يوليو".
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