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تكنولوجيا

لإطالة عمر البطارية.. آبل تطور ميزة جديدة لأجهزة ماك بوك

السبت 18/أبريل/2020 - 11:00 ص
MacBook
MacBook
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شيماء عبد المنعم
تعمل شركة آبل Apple، باستمرا ر لإضافة المزيد من الأدوات والمزايا إلى أحدث إصدارات أجهزة الحاسب المحمول ماك بوك "MacBook"، حيث أضافت الشركة الأمريكية مؤخرا، خيارا جديدا لوحدة معالجة الرسومات المرفقة في أجهزة ماك برو من خلال تدعيم بمعالج Radeon Pro W5700X.

ووفقا لما ذكر موقع "theverge" التقني، أضافت آبل ميزة جديدة، تسمي إدارة صحة البطارية "Battery health management"، في أحدث إصدار من نظام التشغيل "macOS Catalina"، المخصص لأجهزة ماك بوك.

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وسيتم تشغيل الميزة الجديدة بشكل افتراضي لتمديد العمر الإجمالي لبطارية ماك بوك، وذلك عن طريق تقليل معدل تقادم المواد الكيميائية بداخلها، ويتم ذلك عن طريق عدم شحن البطارية إلى أقصى حد في حالات معينة، حيث يؤدي الشحن الكامل للبطارية إلى الضغط عليها والتي يمكن أن تقلل من طول عمرها بشكل أسرع بمرور الوقت. 

وتدعم بعض الهواتف الذكية حاليا، هذه الميزة حيث لاتقم بشحن البطرية بالكامل بنسبة 100 بالمائة، حتى قبل أن تستيقظ لهذا السبب مباشرة.

وتستهدف آبل المستخدمين الذين يوصلون أجهزة الحاسوب المحمول باستمرار بالكهرباء أثناء الاستخدام، حيث أنها تستخدام تطبيق معين، تحدد الميزة من خلاله صحة البطارية بناء على أنماط الشحن وسجل درجات الحرارة.  

الجدير بالذكر أن شركة آبل ستطرح الميزة الجديدة  لزيادة العمر الإجمالي لبطاريات حواسيب MacBook، في الإصدار رقم 10.15.5 من نظام التشغيل macOS، والتى ستطرح كجزء من مزايا المطورين بداة من الشهر الجاري، وهذه الميزة متوافقة مع جميع أجهزة "ماك بوك" التي تدعم منفذ Thunderbolt 3، والتى تشمل أي جهاز MacBook Pro منذ عام 2016 وطرازات MacBook Air منذ عام 2018.
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