ساعة اَبل الجديدة.. سلاح جديدة لمواجهة كورونا..تفاصيل

بالرغم من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى العديد من الدول حول العالم، كشفت بعض التقارير عن إحتمالية ظهور موجة ثانية من الفيروس التاجي خلال الخريف المقبل، ولكن فى هذه المرة لن تتفاجئ الأنظمة الصحية فى العالم وذلك بفصل ساعة اَبل الجديدة المنتظرة، والتي ستكون سلاحًا جديدًا فى مكافحة كورونا.





وبحسب صحيفة نيويورك الأمريكية، أظهرت التسريبات فى أوائل شهر مارس الماضي، أن ساعة اَبل " Apple Watch Series 6"، ستأتي مع مستشعر يمكنه قياس مستويات الأكسجين فى الدم، واصدارها تنبيه بذلك، مما يساعد على الوقاية من فيروس كورونا وغيره من الفيروسات التاجية.





كما يمكن للساعة الجديدة من اَبل ، أن تراقب قراءات النبض وتصدر تنبيهاتها عن طريق مستشعر الأوكسجين فى الدم، بالإضافة إلى إمكانية إجراء اختبار EKGS.





بالإضافة إلى وجود تطبيق فى الساعة يستطيع عمل رسم قلب، ويعرض خلاله معدل النبضات وبالتالي تظهر على الشاشة الخاصة بالساعة وبدقة كبيرة فى عرض البيانات، وإتاحة تحويل البيانات إلى صيغة مكتوبة PDF، وإرسالها إلى الطبيب الخاص بالمستخدم.





وقد تصبح ساعة اَبل الجديدة لا تقدر بثمن فى ظل تفشي جائحة كورونا وما يمكنها أن تقدمه لحماية مستخدميها وتنبيههم فى حالة إصابتهم بأحد الفيروسات التاجية، وستكون ساعة Apple Watch التالية أكثر كلفة من جهاز Masimo SafetyNet نفسه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الساعة رسميًا فى سبتمبر المقبل مع هاتف IPhone 12.



