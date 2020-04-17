AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ساعة اَبل الجديدة.. سلاح جديدة لمواجهة كورونا..تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:58 ص
ساعة آبل
ساعة آبل
Advertisements
قسم التكنولوجيا
بالرغم من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19  فى العديد من الدول حول العالم، كشفت بعض التقارير عن إحتمالية ظهور موجة ثانية من الفيروس التاجي خلال الخريف المقبل، ولكن فى هذه المرة لن تتفاجئ الأنظمة الصحية فى العالم وذلك بفصل ساعة اَبل الجديدة المنتظرة، والتي ستكون سلاحًا جديدًا فى مكافحة كورونا.

وبحسب صحيفة نيويورك الأمريكية، أظهرت التسريبات فى أوائل شهر مارس الماضي، أن ساعة اَبل " Apple Watch Series 6"، ستأتي مع مستشعر يمكنه قياس مستويات الأكسجين فى الدم، واصدارها تنبيه بذلك، مما يساعد على الوقاية من فيروس كورونا وغيره من الفيروسات التاجية.

كما يمكن للساعة الجديدة من اَبل، أن تراقب قراءات النبض وتصدر تنبيهاتها عن طريق مستشعر الأوكسجين فى الدم، بالإضافة إلى إمكانية إجراء اختبار EKGS.

بالإضافة إلى وجود تطبيق فى الساعة يستطيع عمل رسم قلب، ويعرض خلاله معدل النبضات وبالتالي تظهر على الشاشة الخاصة بالساعة وبدقة كبيرة فى عرض البيانات، وإتاحة تحويل البيانات إلى صيغة مكتوبة PDF، وإرسالها إلى الطبيب الخاص بالمستخدم.

وقد تصبح ساعة اَبل الجديدة لا تقدر بثمن فى ظل تفشي جائحة كورونا وما يمكنها أن تقدمه لحماية مستخدميها وتنبيههم فى حالة إصابتهم بأحد الفيروسات التاجية، وستكون ساعة Apple Watch التالية أكثر كلفة من جهاز Masimo SafetyNet نفسه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الساعة رسميًا فى سبتمبر المقبل مع هاتف IPhone 12.

يذكر أنه حتى الآن تعافى من فيروس كورونا 507.890 شخصا حول العالم فيما تجاوز عدد الوفيات حول العالم حاجز الـ130 ألف شخص، بواقع 132.892 شخصا، بينما وصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حتى الآن، مليونين و51 ألفا و29 شخصا، وذلك بحسب الأرقام المعلنة من قبل دول العالم المصابة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساعة Apple Watch تمنع السكتة الدماغية.. تعرف على التفاصيل

ترسم قلب وتقيس أوكسجين الدم.. تعرف على ساعة أبل الذكية الجديدة

تستمر حتى أسبوعين بدون شحن.. تعرف على سعر ومواصفات ساعة هواوي MagicWatch 2

بعد آيفون.. ساعات أبل الآن تخبرك إذا أصبت بفيروس كورونا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..أفلام مجانية بدون استهلاك باقة النت.. جوجل تصنع 3 ملايين كمامة للتبرع بها

أبل تفكر فى تزويد ساعتها بهذه الميزة

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

حقيقة ظهور حالة كورونا بين موظفي إدارة منشآة ناصر التعليمية بالجيزة

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

كورونا السبب .. عبودكا يكشف تفاصيل فقد عينه

الطفح الجلدي الأحمر ..علامة جديدة تنذر بإصابتك بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس خايفة تخرج من بيوتها.. صدى البلد فى قرية الخفافيش بالقليوبية

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

قبل شم النسيم.. أفكار غير تقليدية لتلوين البيض